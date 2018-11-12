Экономика

13:27 12.11.2018

Аукцион импрессионистов Christie's собрал на 42% меньше по сравнению с 2017 годом

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Традиционный осенний аукцион работ импрессионистов и модернистов Christie's собрал $279 млн - на 42% меньше, чем в прошлом году.

Результат был хуже самой низкой оценки аналитиков, составлявшей $305 млн. По данным агентства Bloomberg, 15% из 61 выставленных на продажу лотов не нашли покупателей, в этой группе оказалась и одна из работ Ван Гога.

Ведущими картинами прошедшего 10 ноября аукциона стали работы Клода Моне и Пабло Пикассо.

По словам организаторов Christie's, участники торгов из Азии, в том числе Китая, становились победителями или делали предпоследнюю ставку в 12 лотах. Картина Моне из серии "Кувшинки" была приобретена клиентом гонконгского филиала Christie's за $31,8 млн.

Ярким событием вечера стала продажа зимнего "Пейзажа в Живерни" Моне. Окончательная ставка на лот превысила оценочную стоимость картины в три раза.

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Интерфакс-Украина
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