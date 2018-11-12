Экономика

12:53 12.11.2018

Криворожская ТЭЦ пока не начала производство тепла из-за долгов за газ

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Криворожская ТЭЦ пока не начала производство тепла из-за долгов за газ

АО "Криворожская теплоцентраль" не обеспечила выполнение условий для получения газа от НАК "Нафтогаз Украины" в рамках специальных обязательств по поставке газа (ПСО) из-за чего пока и не начала производство тепла.

Согласно обнародованному в воскресенье сообщению оператора газораспределительных сетей ПАО "Криворожгаз", из-за ее отказа подать газ на предприятие оказывается давление со стороны неизвестных людей в балаклавах и народного депутата Константина Усова. В облгазе убеждены, что решение вопроса зависит от подконтрольного правительству "Нафтогаза" и подконтрольной Фонду госимущества (ФГИ) теплоцентрали.

В свою очередь в НАК призвали "Криворожгаз" не манипулировать общественным мнением, отметив, что "вентиль находится под контролем облгазов".

В "Нафтогазе" обратили внимание на то, что Криворожская теплоцентраль пока не выполнила условий для получения газа по ПСО. При этом соседний с ТЭЦ производитель тепла в лице КП "Криворожтеплосеть" уже получает газ и подает людям тепло, как и до последнего времени проблемные предприятия Киева, Одессы и арестованные ТЭЦ на Львовощине, которые решили этот вопрос совместно со своими местными властями.

"Пока требования закона не выполнены, "Нафтогаз" имеет ровно столько же оснований поставлять газ этому тепловику, сколько и сам облгаз или любой другой поставщик. Криворожская теплоцентраль может купить газ на рынке на обычных условиях, если не хочет/не может работать с "Нафтогазом" на льготных", - отмечают в НАК.

"Что касается АО "Криворожская теплоцентраль", то ее руководство не подготовилось к зиме, не обеспечило выполнение условий, чтобы получать льготный газ. Так что в первую очередь вопросы следует адресовать туда", - добавили в "Нафтогазе".

В свою очередь уроженец Кривого Рога и нардеп К.Усов в переписке с главным исполнительным директором НАК Юрием Витренко в "Фейсбук" в воскресенье вечером заявил, что четыре из шести котлов ТЭЦ уже запущено. При этом он призвал "Укртрансгаз" не снижать давление в магистральных трубопроводах на Кривой Рог.

Теги: #тепло #тэц #криворожская #долги
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