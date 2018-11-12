Экономика

12:49 12.11.2018

Гройсман выступает за обновление стратегий регионального развития

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Гройсман выступает за обновление стратегий регионального развития

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечает важность обновления стратегий регионального развития.

"В 2014-15 годах мы создали всю законодательную базу для создания региональных стратегий, стратегий регионального развития. Но если мы их проанализируем, то мы увидим, что те расходы, в большинстве случаях, расходы, которые должны быть направлены на реализацию стратегии, к сожалению, направляются на другие цели. Стратегии остаются просто лежать на бумаге, но в них есть очень четкие определения тех заданий, которые стоят перед общинами… Поэтому вопрос обновления стратегий имеет очень важное значение", - сказал В.Гройсман в ходе заседания Совета регионального развития.

Он подчеркнул, что необходимо подойти системно к обновлению плана действий по реализации стратегий, который будет основан на собственном опыте.

"Безусловно, мы не сможем избежать изменений в Конституцию Украины, так как мы должны закрепить в Основном законе повсеместность местного самоуправления, мы должны обеспечить распределение власти с области на уровень общины по принципу субсидиарности. И если хотите, то изменения в Конституцию - это и есть защита реформы на будущее десятилетия, а возможно и века", - добавил В.Гройсман.

Теги: #гройсман #стратегия #регионы #развития
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