Порошенко поручил региональной власти разработать планы развития территорий на 2019-2021 годы

Президент Украины Петр Порошенко обратился к региональной власти относительно необходимости разработки планов развития территорий на 2019-2021 годы.

"Ставлю региональной власти задачу разработать планы развития территорий на 2019-2021 годы, обсудить их с обществом и принять на уровне громд", - сообщил президент на заседании Совета регионального развития в Киеве в понедельник.

Он подчеркнул, что каждая территория должна определить свои предпочтения, свои приоритеты, на основе которых на дорожных картах появятся первоочередные объекты, которые и будут "маркерами развития".

П.Порошенко отметил, что таким образом каждый член громады будет знать, куда вложены деньги.

"Что главное? Каждый член громады будет иметь возможность знать, что будет сделано в 2019, что в 2020, а что в 2021 году, и куда пойдут тяжело заработанные обществом деньги", - подчеркнул глава государства.