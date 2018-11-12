Экономика

12:40 12.11.2018

Аукцион импрессионистов Christie's собрал $279 млн, меньше минимальной оценки

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Аукцион импрессионистов Christie's собрал $279 млн, меньше минимальной оценки

Традиционный осенний аукцион работ импрессионистов и модернистов Christie's собрал $279 млн - на 42% меньше, чем в прошлом году.

Результат был хуже самой низкой оценки аналитиков, составлявшей $305 млн. По данным агентства Bloomberg, 15% из 61 выставленных на продажу лотов не нашли покупателей, в этой группе оказалась и одна из работ Ван Гога.

Ведущими картинами прошедшего в субботу аукциона стали работы Клода Моне и Пабло Пикассо.

По словам организаторов Christie's, участники торгов из Азии, в том числе Китая, становились победителями или делали предпоследнюю ставку в 12 лотах. Картина Моне из серии "Кувшинки" была приобретена клиентом гонконгского филиала Christie's за $31,8 млн.

Ярким событием вечера стала продажа зимнего "Пейзажа в Живерни" Моне. Окончательная ставка на лот превысила оценочную стоимость картины в три раза.

На аукционе были предложены 15 картин Пикассо, 13 из которых нашли покупателей. В числе посетителей был правнук художника Оливер Уидмайер Пикассо, который отметил, что "люди внимательны, они хотят тратить деньги, но не бросать их на ветер".

Два художника установили новые рекорды стоимости своих работ: скульптура Жана Арпа была куплена за $5,8 млн, и картина Тамары де Лемпицка "Женщина с мандолиной" (La Musicienne) нашла нового владельца на ставке в $9,1 млн.

Аукцион Christie's открыл неделю аукционов, которая проходит каждые полгода. Предполагается, что в этот раз общий объем продаж превысит $1,8 млрд. В связи с обострившейся торговой войной Америки и Китая главную роль в событии сыграет китайское правительство, решающее усилить или ослабить контроль капитала заинтересованных покупателей из Азии.

Теги: #аукцион #christies
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