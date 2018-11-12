Экономика

12:18 12.11.2018

Порошенко: экономика Украины уже позволяет отказаться от кредитов международных финорганизаций, если бы не пиковые нагрузки по выплатам старых долгов

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Порошенко: экономика Украины уже позволяет отказаться от кредитов международных финорганизаций, если бы не пиковые нагрузки по выплатам старых долгов

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что состояние в украинской экономике позволяет отказаться от привлечения займов международных финансовых организаций, однако власти страны вынуждены привлекать их для погашения пиковых выплат по старым долгам.

"Можно ли было бы обойтись без повышения тарифов? Вряд ли, поскольку для стабильности экономики точно нужно финансирование: и макропомощь Европейского Союза, и транш МВФ, и кредит Всемирного банка. Все они завязаны на соответствующие решения. То может перейти на финансирование собственными силами? Современное состояние экономики уже в принципе позволяет отказаться от кредитов международных финансовых организаций", - заявил П.Порошенко, выступая на Совете регионального развития в понедельник в Киеве.

Он отметил, что это стало результатом 4-летнейсовместной работы властей страны.

"И мы бы так и сделали бы, если бы не должны были в 2019 и 2020 году преодолевать пиковые нагрузки по выплатам старых долгов. Статистические таблицы без каких-либо политических страстей, без каким-либо партийных цветов. Это статистика и каждый может в этом убедиться… кто и с каким показателем государственного и гарантированного государством долга пришел к власти ,и на какой отметке уволился", - подчеркнул глава государства.

Он подчеркнул, что основным показателем здесь является разница в сумме долга, существующего на момент прихода во власть и оставленного потомкам, а не заявления о том, что в свое время погасили сколько-то средств, поскольку это погашение осуществлялось за счет привлечения новых кредитов.

"Так вот, с 2007… по 2009 год эта сумма долговой нагрузки возросла на $23млрд и ни центом меньше. Это та повышенная долговая нагрузка, которая была сделана в эти годы. С 2010 по 2013 год это было дополнительно еще $32млрд", - напомнил П.Порошенко.

Вместе с тем, президент заявил, что принципиальной позицией украинской власти является переход на собственные силы: "Вместо кредитов привлекать инвестиции, а львиная доля кредитов идет на погашение предыдущих долгов, но никак не на проедание. Развиваемся мы и сейчас за счет инвестиций".

Теги: #порошенко #займы #экономика
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