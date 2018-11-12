Обналичивание связанными с сыном Януковича лицами сотен миллионов гривень соответствовало закону – МИБ

Операции по снятию через Международный инвестиционный банк (МИБ, Киев) несколько сотен миллионов гривень группой лиц, якобы связанных с сыном экс-президента Александром Януковичем, соответствовали законодательству Украины, заявляет финучреждение.

"В соответствии с требованиями законодательства Украины банк не имеет права отказать в открытии счета, совершение соответствующих операций по которому предусмотрено законом, учредительными документами банка и предоставленной ему лицензией, кроме случаев, когда банк не имеет возможности принять на банковское обслуживание, или если такой отказ допускается законом или банковскими правилам. Упомянутые в программе "Схемы" издания "Радио Свобода" от 8 ноября 2018 года физические лица открывали банковские счета в АО "МИБ" на тех же условиях, которые предлагаются всем клиентам-физическим лицам. Такие условия являются публичными. АО "МИБ" не имело законных оснований для отказа в открытии счетов вышеуказанным лицам", - сообщается на веб-сайте банка.

В материалах на сайте "Радио Свобода" речь идет о сумме около 2 млрд грн, которые принадлежали как самому А.Януковичу, так и его окружению: 33 сотрудника банка и десяток фирм. Их счета ранее были арестованы. Но в 2016-2017 гг. Печерский районный суд начал снимать арест из некоторых счетов. Согласно расследованию издания, после этого большая часть средств была сразу же обналичена. "Радио Свобода" при этом отмечает, что три десятка должностных лиц, через которых были обналичены средства, не имели доходов, отвечающих размерам депозитов. Кроме того, "Радио Свобода" добавляет, что не все сотрудники снимали деньги наличными лично.

МИБ в заявлении указал, что после зачисления средств указанных лиц, он уведомил Госфинмониторинг о финансовых операциях клиентов, содержащих признаки, предусмотренные законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Вместе с тем в банке добавили, что АО "МИБ" не имело права ставить под сомнение законность судебных решений и препятствовать клиентам в дальнейшем распоряжаться своими средствами, которые признаны судом как законно приобретенные.

Как говорится в заявлении, на счетах в МИБ арестованы более 200 млн грн, дальнейшую судьбу которых должны решить правоохранительные органы и суды.

Как сообщалось, с целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов ВБР и в связи с применением Советом ЕС санкций к единственному акционеру этого финучреждения – А. Януковичу - НБУ 27 ноября 2014 года решил отнести банк к категории неплатежеспособных. Решение о ликвидации ВБР НБУ принял 21 декабря 2015 года.

В январе 2016 года Высший административный суд Украины подтвердил правомерность решения НБУ от 27 ноября 2014 года.

А.Янукович в августе 2017 года обратился с иском к Нацбанку с требованиями возместить убытки, понесенные им в связи с выводом с рынка ВБР. По итогам рассмотрения дела суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

МИБ основан в 2008 году.

Согласно данным Нацбанка на 1 января 2018 года, основным акционером МИБ выступал президент Украины Петр Порошенко, суммарно владеющий 60% акций финучреждения.

Миноритарными совладельцами выступают бизнес-партнеры П.Порошенко - первый заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко (14,94%), первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский и глава ООО "Днепропетровский опытный завод "Энергоавтоматика", председатель набсовета ЧАО "Иста-Центр" Олег Зимин (оба – по 9,9008%).

Кроме того, акциями банка владеют Катерина и Сергей Ворушилины (2,5994% и 2,5984% соответственно), а также сын президента Украины Алексей Порошенко (0,0061%) и супруга О.Гладковского – Юлия Гладковская (0,000001%).

Как сообщалось, П.Порошенко после вступления в должность главы государства нанял для продажи своих активов инвестиционную компанию Rothschild и ICU. Однако в связи с отсутствием покупателей 14 января 2016 года он заявил о подписании договора, по которому передал свою долю в корпорации "Рошен" в независимый "слепой" траст.

По словам президента, следующим после "Рошена" на управление трастом будет переоформлен Международный инвестиционный банк.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2018 года по размеру общих активов (7,832 млрд грн) банк занимал 25-е место среди 83 действующих банков.