США приветствуют усилия Украины по развитию энергетической отрасли и готовы помогать ей в этом направлении - Перри

Министр энергетики США Рик Перри заявляет о поддержке Вашингтоном Украины в энергетической сфере и готовности оказывать поддержку украинских усилий по развитию энергетического сектора, а также четко высказывает свое несогласие со строительством газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

"Я хотел бы озвучить очень важное сообщение, что президент Трамп и его администрация являются сильными партнерами Украины", - сказал он в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве в понедельник.

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Р.Перри отметил, что США готовы предоставлять помощь Украине и поддерживать усилия по развитию добычи газа, по либерализации рынка электроэнергии и построению прозрачной отрасли.

Он добавил, что последние решения украинского правительства, в частности по упрощению лицензирования, "посылают очень позитивное и сильное сообщение, как правительству США, частному сектору США, так и европейским партнерам".

"Украина очень серьезно относится к процессу реформирования и очень эффективно относится к тому, чтобы создать в государстве очень сильный центр энергетических ресурсов", - заявил американский министр.

Также он добавил, что США в который раз очень четко высказывают свое несогласие со строительством "Северного потока-2", а также "Турецкого потока".

"Граждане Украины, граждане Европы не должны стать заложниками поставок энергоресурса из одного источника", - подчеркнул министр энергетики США.