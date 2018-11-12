Экономика

10:55 12.11.2018

У США и Украины широкий спектр возможностей для углубления сотрудничества в энергетической сфере – Гройсман

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У США и Украины широкий спектр возможностей для углубления сотрудничества в энергетической сфере – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что на данный момент существует широкий спектр возможностей для углубления сотрудничества в энергетической сфере между США и Украиной.

"Мы видим широкий спектр возможностей для углубления сотрудничества в энергетической сфере между США и Украиной", - сказал он в ходе встречи с министром энергетики США Риком Перри в Киеве в понедельник.

Украинский премьер добавил, что такое сотрудничество касается добычи украинского газа, ее газотранспортной системы, а также атомной энергетики.

Он также добавил, что Украина ценит позицию США по поддержке в сложный для нее период.

"Наше системное взаимодействие с Министерством энергетики США дало возможность выстоять в непростое время и сегодня нарастить возможности нашей энергетической системы", - сказал В.Гройсман.

Теги: #гройсман #сша #украина #энергетика
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