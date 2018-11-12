США остаются противниками строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", которые позволят России в транспортировке газа в Европу обойтись без украинской газотранспортной системы, заявил министр энергетики США Рик Перри на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в понедельник в Киеве.

"США продолжают противодействие "Северному потоку-2" и "Турецкому потоку". И причины очень понятны: граждане Украины и Европы не должны стать заложниками поставки энергоресурсов из одного источника", – подчеркнул Р.Перри.

По его словам, США готовы работать как партнеры с Украиной в энергетической сфере.

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"Мы готовы поддерживать усилия "Нафтогаза", по разделению добычи газа от распределения, анбандлинга. Мы бы также хотели поддержать усилия Украины по либерализации рынка электроэнергии и повышению прозрачности", - сказал министр.

Он также отметил последние позитивные инициативы в сфере энергетики, в частности, в области раскрытия геологических данных об участках добычи энергоресурсов, упрощения лицензирования.

"Все эти мероприятия посылают четкое сообщение, как правительству и частному сектору США, так и европейским коллегам Украины. Это говорит о том, что Украина очень серьезно относится к процессу реформирования", - добавил Р.Перри.

В свою очередь глава украинского правительства отметил большую заинтересованность в такой совместной работе, заявив о широком спектре возможностей для расширения сотрудничества в энергетической сфере между Украиной и США.

"Все, что касается добычи украинского газа, взаимодействия в управлении украинской ГТС, углубления сотрудничества в атомной сфере и во многих других сферах, где имеем очень хорошие возможности вместе быть сильнее", – перечислил возможные направления для партнерства В.Гройсман.