Экономика

10:04 12.11.2018

Евро упал ниже $1,13 впервые более чем за год

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Евро упал ниже $1,13 впервые более чем за год

 Курс доллара США продолжает повышаться в понедельник после того, как он завершил подъемом четвертую неделю подряд.

При этом опасения относительно бюджетных разногласий правительства Италии и Европейской комиссии стали одной из причин падения единой европейской валюты ниже отметки $1,13 впервые более чем за год. Кроме того, негативом для рынка выступают события вокруг Brexit.

В воскресном выпуске газеты The Times сообщалось, что еще четыре британских министра готовы подать в отставку из-за планов главы правительства Терезы Мэй в отношении выхода Великобритании из Евросоюза.

Евро торгуется утром в районе $1,1275 против $1,1336 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится сейчас в районе 128,73 иены по сравнению со 129,03 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 114,17 иены против 113,83 иены в пятницу.

Фунт стерлингов торгуется около $1,2870 против $1,2972 днем ранее.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повысился на 0,36%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,4%.

"Перед парой евро-доллар вновь стоит вопрос "насколько можно упасть". Мы полагаем, что фактором могут стать неприятные новости по проблеме итальянского бюджета или просто плохие данные по ЕС", - отмечается в обзоре Saxo Bank.

По мнению аналитиков банка, в экономике еврозоны видно устойчивое замедление, и все шире распространяется понимание того, что Европейский союз и в особенности Германия плохо подготовлены к глобальной торговой войне или даже просто к всеобщему замедлению роста с учетом большого профицита счета текущих операций страны.

Эксперты прогнозируют, что "первой целью внизу, если уровень $1,13 будет пробит" в начале этой недели, будет $1,1186, а затем $1,1.

Теги: #курс #евро #валюта
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