Экономика

18:00 11.11.2018

Министр энергетики Саудовской Аравии: техкомитет ОПЕК+ доложил о постепенном росте нефтяных запасов

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Министр энергетики Саудовской Аравии: техкомитет ОПЕК+ доложил о постепенном росте нефтяных запасов

Технический комитет ОПЕК+ доложил о постепенном росте нефтяных запасов, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих во вступительном слове перед заседанием министерского мониторингового комитета.

Министр отметил, что, несмотря на усилия стран ОПЕК+ по стабилизации нефтяного рынка, "нефтяной рынок продолжает преподносить нам сюрпризы". "Не в первый, и я уверяю вас, не в последний раз. Много вещей изменилось за последние несколько недель и месяцев", - добавил он. Министр упомянул торговые войны, геополитические вопросы, макроэкономические нестабильность и, конечно, ограничения на поставки нефти.

По его словам, технический комитет доложил о постепенном тренде на рост запасов из-за роста поставок нефти на рынок.

"Настроение определённо поменялось с опасений о недостатке поставок нефти на рынок на опасения об избытке", - сказал Х.Аль-Фалих, отметив, что это будет обсуждаться на сегодняшнем комитете.

Х.аль-Фалих подчеркнул, что странам ОПЕК+ необходимо продолжить диалог с потребителями и услышать их точку зрения.

По последним данным, представленным Международным энергетическим агентством, мировые запасы нефти в августе выросли на 15,7 млн баррелей - до 2,854 млрд баррелей, что является самым высоким уровнем с февраля. При этом уровень запасов остается ниже среднего пятилетнего уровня на 14 млн б/с.

Теги: #саударавия #опек #нефть
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