Экономика

13:58 11.11.2018

Венесуэла хочет увеличить добычу нефти на 1 млн б/с в первом полугодии 2019г с текущих 1,5 млн б/с

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Венесуэла хочет увеличить добычу нефти на 1 млн б/с в первом полугодии 2019г с текущих 1,5 млн б/с

Венесуэла хочет увеличить добычу нефти на 1 млн б/с в первом полугодии 2019 году с текущего уровня в 1,5 млн б/с, сообщил журналистам министр нефти страны министр нефти страны Мануэль Кеведо.

"Наша цель - увеличить добычу на 1 млн б/с, мы работаем над этим", - сказал министр. Китай финансирует проекты в Венесуэле на $5 млрд, которые позволят увеличить добычу. М.Кеведо отметил, что Венесуэла работает над завершением сделки по привлечению китайского финансирования.

При этом, по его словам, в ноябре Венесуэла хочет увеличить добычу до 1,6 млн б/с.

М.Кеведо уточнил, что Венесуэла хочет в 2019 году увеличить производственные мощности также на 1 млн б/с. Добыча в следующем году будет зависеть от решений ОПЕК+, отметил министр.

"В 2019 году мы хотим увеличить мощности на 1 млн б/с. Мы должны уважать квоты, установленные ОПЕК, поэтому я говорю о мощностях. Мы исполняли нашу квоту в 1,9 млн б/с", - сказал он, подчеркнув, что страна потеряла добычу из-за санкций, поэтому хотела бы вернуть утраченные производственные мощности. Министр подчеркнул, что это (увеличение на 1 млн б/с) не новая добыча.

Он отметил, что, "может быть", ОПЕК+ стоит сократить добычу, нужно посмотреть на запасы.

В сентябре сообщалось, что Венесуэла заключила соглашение с Китаем об инвестировании обеими странами по $5 млрд в восстановление нефтедобычи.

Венесуэла в последние годы полагается на китайские кредиты и инвестиции для нефтяной отрасли, поскольку сама не в состоянии остановить падение производства.

По данным вторичных источников, используемых ОПЕК, в сентябре добыча нефти в Венесуэле, располагающей самыми большими запасами нефти в мире, сократилась 15-й месяц подряд, до 1197 млн б/с. Десять лет назад Венесуэла добывала рекордные 3,2 млн б/с.

Теги: #венесуэла #добыча #нефть
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