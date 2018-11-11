Экономика

12:16 11.11.2018

Оман поддержит сокращение нефтедобычи ОПЕК+ на 1 млн б/с, рынок перенасыщен

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Оман поддержит сокращение нефтедобычи ОПЕК+ на 1 млн б/с, рынок перенасыщен

 Министр нефти Омана Мохаммед аль-Румхи считает, что нефтяной рынок находится в состоянии перенасыщения и поддержит сокращение нефтедобычи на 1 млн баррелей в сутки, передаёт его слова агентство Bloomberg.

По его словам, многие в ОПЕК+ разделяют точку зрения, что нужны сокращения.

"Нам нужен консенсус. Если у нас было бы соглашение со всеми, было бы хорошо", - сказал он.

Замминистра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев сообщил журналистам, что министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих считает, что снижать добычу надо от уровня августа-сентября-октября 2018 года.

По его словам, пока нет понимания, насколько нужно или нет снижать добычу. Это будет, в частности, зависеть от того, какая база будет принята для снижения.

В свою очередь, Казахстан хотел бы принять для себя за базу снижения добычу в ноябре-декабре 2018 года, при этом Казахстан исходит из того, что добыча на Кашаганском месторождении будет расти, а на других месторождениях находится на стабильном уровне.

Теги: #оман #опек #нефть
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