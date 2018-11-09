Экономика

20:33 09.11.2018

Арбитраж объединил иск Газпрома о расторжении транзитного контракта и $12-миллиардный иск Нафтогаза о тарифе

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Арбитраж объединил иск Газпрома о расторжении транзитного контракта и $12-миллиардный иск Нафтогаза о тарифе

Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма объединил в одно дело иск "Газпрома" о расторжении транзитного контракта через Украину и иск "Нафтогаза Украины" о пересмотре тарифа на $12 млрд, сообщает "Газпром" в меморандуме нового выпуска еврооблигаций.

В марте 2018 года "Газпром" предложил "Нафтогазу Украины" "восстановить баланс интересов", нарушенный решением арбитража о контракте на транзит (он обязал российскую сторону выплатить $4,7 млрд штрафа за недозагрузку украинской ГТС).

После провала этих переговоров, "Газпром" подал иск о расторжении транзитного контракта. "Нафтогаз" 22 мая представил свой ответ и свои соображения относительно условий поставок и транзита.

Также в июле "Нафтогаз" подал иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть ставку тарифа на транзит с 18 марта 2018 года и требованием от "Газпрома" примерно $11,6 млрд за период с 18 марта 2018 по 31 декабря 2019 года (срок окончания контракта). "Газпром" 14 августа представил свой ответ на эти требования.

Арбитраж 6 сентября решил объединить оба иска в одно дело, пишет "Газпром".

График слушаний по объединенному делу пока не согласован.

Также "Газпром" сообщил, что Апелляционный суд округа Свеа 27 ноября начнет рассмотрение апелляции "Газпрома" на решение арбитража о контракте на транзит.

Теги: #нафтогаз #газпром #стокгольмский_арбитраж
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