Экономика

09:29 10.11.2018

Уровень аварийности тепловых сетей в Киеве достигает 80% - КГГА

1 мин читать
Уровень аварийности тепловых сетей в Киеве достигает 80% - КГГА

На протяжении 2-3 лет в Киеве планируют заменить наиболее аварийные сети в самых проблемных микрорайонах для избежания тотальной аварийности во время запуска отопительного сезона, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев.

"Мы уже выделяем 28 млн (гривень – ИФ) на проектирование работ замены наиболее изношенных участков тепловых сетей. Ведь уровень аварийности сетей сегодня достигает 80%", - приводит высказывание П.Пантелеева пресс-служба КГГА.

По словам замглавы КГГА, КП "Киевтеплоэнерго" работает в усиленном режиме.

"Уже сейчас в процессе устранения аварий "Киевтеплоэнерго" заменяет аварийные сети участками по 20, 30, 40, 50 метров, чтобы избежать повторных аварий. Но, безусловно, необходимо осуществить комплексную замену и модернизацию, и уже на протяжении следующего межсезонья мы к этому приступим", - заверил П.Пантелеев.

По его словам, наиболее проблемными являются Подольский, Соломенский, Святошинский, Шевченковский районы.

Теги: #киев #кгга #аварии #теплосети #отопление
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Китайская компания завершила ТЭО проекта строительства четвертой ветки метро в Киеве

Счета застройщика столичного ЖК "Чайка" арестованы, компания заявляет о попытке рейдерского захвата

В Запорожье отопление включат 4-7 ноября

Власти Киева призывают жителей домов на Харьковском шоссе придерживаться предложенного плана мер по решению проблемы их ЖК

"Нафтогаз" выделил номинации на газ для начала отопительного сезона в Одессе

Во Львове с понедельника в жилых домах отключают отопление из-за потепления

НКРЭКУ вводит мониторинг качества отопления

Тепло подано в 80% жилых домов Харькова - первый заммэра

Wizz Air запускает новый рейс Киев-Вена

К отоплению в Украине уже подключено 60% социальной инфраструктуры и 45% жилых домов

ПОСЛЕДНЕЕ

Европейские фондовые индексы упали в пятницу вслед за азиатскими рынками

Мининфраструктуры планирует развитие аэропорта "Черновцы" на основе ГЧП

Китай готов инвестировать в создание мультимодальных грузовых терминалов на границе Украины с ЕС

Введение налога на выведенный капитал для МСБ приведет к использованию небольших компаний в качестве "моек" для налоговой оптимизации

ЕЦБ может вызвать трения с Италией из-за изменения параметров реинвестирования

ЕБРР выделил "Укрзализныци" $150 млн на приобретение новых грузовых полувагонов

Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился

"Киевтеплоэнерго" предлагает на 32% повысить тарифы на производство теплоэнергии для населения

Инфляция в Украине в октябре замедлилась до 1,7%, но в годовом измерении выросла до 9,5%

Новый порядок предоставления страховщиками отчетности вступил в действие

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА