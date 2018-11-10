Уровень аварийности тепловых сетей в Киеве достигает 80% - КГГА

На протяжении 2-3 лет в Киеве планируют заменить наиболее аварийные сети в самых проблемных микрорайонах для избежания тотальной аварийности во время запуска отопительного сезона, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев.

"Мы уже выделяем 28 млн (гривень – ИФ) на проектирование работ замены наиболее изношенных участков тепловых сетей. Ведь уровень аварийности сетей сегодня достигает 80%", - приводит высказывание П.Пантелеева пресс-служба КГГА.

По словам замглавы КГГА, КП "Киевтеплоэнерго" работает в усиленном режиме.

"Уже сейчас в процессе устранения аварий "Киевтеплоэнерго" заменяет аварийные сети участками по 20, 30, 40, 50 метров, чтобы избежать повторных аварий. Но, безусловно, необходимо осуществить комплексную замену и модернизацию, и уже на протяжении следующего межсезонья мы к этому приступим", - заверил П.Пантелеев.

По его словам, наиболее проблемными являются Подольский, Соломенский, Святошинский, Шевченковский районы.