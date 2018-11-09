Экономика

18:38 09.11.2018

Китай готов инвестировать в создание мультимодальных грузовых терминалов на границе Украины с ЕС

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Китай готов инвестировать в создание мультимодальных грузовых терминалов на границе Украины с ЕС

Китай планирует инвестиционные проекты по созданию мультимодальных грузовых терминалов на украинской территории на границе с ЕС в рамках развития транзита с Евросоюзом.

В Пекине 8-9 ноября 2018 года состоялась встреча заместителя министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктора Довганя с вице-премьер-министром КНР Лю Хэ, руководством Государственного комитета развития и реформ, а также министерств транспорта и коммерции Китая в рамках транспортной инициативы "Один пояс - один путь".

На встрече отмечалась необходимость развития транзита из Китая в ЕС.

"Китайская сторона отметила, что в этом году было перевезено 6500 контейнеров в Австрию и растет грузопоток по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Планируются инвестиционные проекты по созданию мультимодальных терминалов на границе с ЕС (Львов, Ковель и Ужгород)", - отмечается в сообщении Мининфраструктуры.

Кроме того, Мининфраструктуры заявляет о достижении договоренностей о подписании соглашения об автомобильном транспорте между Украиной и Китаем с заместителем министра транспорта КНР Лю Ксаоминг до мая 2019 года. Данное Соглашение позволит компаниям обеих стран осуществлять перевозки на территории другого государства вне зависимости от установленных маршрутов, исходя из потребности логистики и торговли.

В рамках стратегического партнерства между Украиной и КНР китайская сторона проинформировала Мининфраструктуры о подготовке CRBC (China Road and Bridge Corporation) проектов строительства моста через Днепр у Кременчуга и бетонной дороги 1-й категории Одесса-Николаев-Херсон.

Также, китайская сторона заявила о готовности Cofco (Китайская национальная зерновая, масло- и продовольственная корпорация) инвестировать в причальные мощности Николаевского порта и речную логистику до $30 млн.

Кроме того, CRRC (Сhina railway rolling corporation) готовит предложение по лизингу и совместному предприятию по производству электрических локомотивов для "Укрзализныци".

Помимо указанных вопросов, в ходе встречи обсуждалось предоставление кредита на строительство моста через Днепр около Кременчуга по льготной ставке в 3% годовых в сумме $340 млн с отсрочкой платежей на срок строительства в четыре года (состоится после завершения ТЭО проекта).

Как сообщалось, в сентябре "Укрзализныця" подписала меморандумы о сотрудничестве с мировыми компаниями Alstom и CRRC.

Теги: #ес #граница #мининфраструктуры
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