Экономика

18:17 09.11.2018

Введение налога на выведенный капитал для МСБ приведет к использованию небольших компаний в качестве "моек" для налоговой оптимизации

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Введение налога на выведенный капитал (НнВК) для компаний с годовым оборотом до 200 млн грн приведет к неравному налогообложению и использованию небольших компаний в качестве "моек" для оптимизации уплаты налогов, прогнозирует Союз украинских предпринимателей (СУП).

"Предложенную Министерством финансов Украины модель введение НнВК с одновременной отменой третьей группы единого налога юридических лиц, нарушением существующего секторального налогового баланса и введение новой системы налогообложения только для компаний с годовым оборотом до 200 млн грн считаем неприемлемым", – указывается в заявлении СУП в пятницу.

Такой подход оставляет неравенство налогообложения за счет оптимизационных возможностей налога на прибыль и накопленных убытков в размере 1,3 трлн грн, подчеркивает СУП со ссылкой на данные ГФС.

Помимо этого, в случае введения такой модели упрощение административных налогов для компаний не состоится, и наоборот – появится необходимость дополнительного контроля между налогоплательщиками НнВК и плательщиками налога на прибыль. В то же время СУП отмечает невозможность существования упрощенной системы при такой модели.

"Частичное введение НнВК повторит опыт Великобритании, которая введа НнВК для малого и среднего бизнеса, он не сработал и на следующий год реформу отменили", – отмечает СУП.

По мнению ассоциации, сбалансировать бюджет от возможных потерь может введение нормы об обязательном в первый год введения нового налога авансовом платеже в 0,5% общей стоимости основных средств и не менее 50% суммы начисления налога на прибыль за предыдущий год.

Теги: #мсб #суп #налогообложение #гфс
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