ЕЦБ может вызвать трения с Италией из-за изменения параметров реинвестирования

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в ближайшее время может внести изменения в параметры программы реинвестирования средств в рамках программы количественного смягчения (QE), которые обострят его отношения с итальянскими популистами, пишет агентство Bloomberg.

В конце декабря центробанк намерен свернуть количественное смягчение, но продолжит реинвестировать средства от погашения бумаг, что сделает его важным покупателем бондов Италии.

ЕЦБ пересмотрит показатели вклада стран еврозоны в его капитал. Именно от них зависит распределение между членами еврозоны программы покупки облигаций в рамках QE, объем которой превысил 2,6 трлн евро.

Расчеты Bloomberg Economics показывают, что изменения могут означать, что покупки итальянских облигаций упадут на 750 млн евро в 2019 году, а бондов Германии - вырастут на 1 млрд евро.

Эти суммы сравнительно невелики. Например, Италии в следующем году предстоит рефинансировать госдолг на 338 млрд евро. Однако любое предполагаемое сокращение помощи со стороны ЕЦБ может поддержать аргумент итальянского правительства о том, что государству нужно увеличивать расходы, несмотря на огромное долговое бремя. Позиция Италии по данному вопросу уже вызвала конфликт с Брюсселем и рост доходности облигаций на фоне опасений инвесторов по поводу устойчивости госфинансов.

Кроме того, снова может встать вопрос о непродуктивности членства Италии в еврозоне, который широко обсуждался перед последними выборами.

Фундаментальной проблемой Италии является слабый экономический рост со времен последнего пересмотра вкладов в капитал ЕЦБ в 2015 году, когда в еврозону вошла Литва. Эти доли рассчитываются с учетом размера экономики и численности населения каждой страны.

Италия в последние годы существенно отстает от Германии по темпам роста экономики.

Вместе с тем ЕЦБ не может устанавливать денежно-кредитную политику в интересах одной страны.

Центробанк знает о рисках коммуникации и стремится адаптировать покупки к новым показателям вкладов в капитал с минимальными перебоями на рынке, сообщили Bloomberg чиновники еврозоны, знакомые с этим вопросом, на условиях сохранения анонимности.