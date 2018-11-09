Экономика

18:17 09.11.2018

ЕЦБ может вызвать трения с Италией из-за изменения параметров реинвестирования

2 мин читать

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в ближайшее время может внести изменения в параметры программы реинвестирования средств в рамках программы количественного смягчения (QE), которые обострят его отношения с итальянскими популистами, пишет агентство Bloomberg.

В конце декабря центробанк намерен свернуть количественное смягчение, но продолжит реинвестировать средства от погашения бумаг, что сделает его важным покупателем бондов Италии.

ЕЦБ пересмотрит показатели вклада стран еврозоны в его капитал. Именно от них зависит распределение между членами еврозоны программы покупки облигаций в рамках QE, объем которой превысил 2,6 трлн евро.

Расчеты Bloomberg Economics показывают, что изменения могут означать, что покупки итальянских облигаций упадут на 750 млн евро в 2019 году, а бондов Германии - вырастут на 1 млрд евро.

Эти суммы сравнительно невелики. Например, Италии в следующем году предстоит рефинансировать госдолг на 338 млрд евро. Однако любое предполагаемое сокращение помощи со стороны ЕЦБ может поддержать аргумент итальянского правительства о том, что государству нужно увеличивать расходы, несмотря на огромное долговое бремя. Позиция Италии по данному вопросу уже вызвала конфликт с Брюсселем и рост доходности облигаций на фоне опасений инвесторов по поводу устойчивости госфинансов.

Кроме того, снова может встать вопрос о непродуктивности членства Италии в еврозоне, который широко обсуждался перед последними выборами.

Фундаментальной проблемой Италии является слабый экономический рост со времен последнего пересмотра вкладов в капитал ЕЦБ в 2015 году, когда в еврозону вошла Литва. Эти доли рассчитываются с учетом размера экономики и численности населения каждой страны.

Италия в последние годы существенно отстает от Германии по темпам роста экономики.

Вместе с тем ЕЦБ не может устанавливать денежно-кредитную политику в интересах одной страны.

Центробанк знает о рисках коммуникации и стремится адаптировать покупки к новым показателям вкладов в капитал с минимальными перебоями на рынке, сообщили Bloomberg чиновники еврозоны, знакомые с этим вопросом, на условиях сохранения анонимности.

Теги: #ецб #италия
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ЕС соболезнует и помогает Италии в связи с наводнением

ЕЦБ ожидаемо оставил базовую процентную ставку на нулевом уровне

Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии и дала стране 3 недели на его доработку

Евро дешевеет на фоне усиления напряженности вокруг бюджета Италии

Италия смогла бы решить вопрос госдолга при своей валюте

Евро дешевеет на опасениях в отношении бюджета Италии

Венгрия разыгрывает карту с получением СПГ из Италии на фоне переговоров о продлении контракта с РФ

Главы ЕЦБ и Deutsche Bank призвали развивать банковский союз в еврозоне

Власти Италии рассчитывают привлечь 20 млрд евро за счет налоговой амнистии

Австрия хочет видеть в руководстве ЕЦБ своих кандидатов

ПОСЛЕДНЕЕ

Европейские фондовые индексы упали в пятницу вслед за азиатскими рынками

Мининфраструктуры планирует развитие аэропорта "Черновцы" на основе ГЧП

Китай готов инвестировать в создание мультимодальных грузовых терминалов на границе Украины с ЕС

Введение налога на выведенный капитал для МСБ приведет к использованию небольших компаний в качестве "моек" для налоговой оптимизации

ЕБРР выделил "Укрзализныци" $150 млн на приобретение новых грузовых полувагонов

Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился

"Киевтеплоэнерго" предлагает на 32% повысить тарифы на производство теплоэнергии для населения

Инфляция в Украине в октябре замедлилась до 1,7%, но в годовом измерении выросла до 9,5%

Новый порядок предоставления страховщиками отчетности вступил в действие

Рост цен производителей в Украине в октябре замедлился до 0,3%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА