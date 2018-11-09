МХП покупает словенскую Perutnina Ptuj

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) получил разрешение Комиссии по защите конкуренции Сербии на приобретение 90,69% акций вертикально-интегрированной компании в Юго-Восточной Европе Perutnina Ptuj (Словения).

"Планируемая концентрация будет осуществляться на основании договора о покупке акций… После сделки MHP SE будет владеть 90,69% акций от общего количества акций Perutninе. Связанные с Perutninе компании в Сербии ... осуществляют деятельность по производству бройлеров, инкубации яиц, производству и продаже свежего и переработанного мяса птицы ", - сообщило сербское ведомство.

Как сообщалось, МХП 21 сентября 2018 года получил от Slovenian Competition Protection Agency уведомление о регистрации заявки на покупку Perutnina Ptuj.

О намерении приобрести акции Perutnina Ptuj агрохолдинг сообщил 26 сентября также на Лондонской фондовой бирже после уведомления от Federal Competition Authority of Austriа о регистрации заявки на покупку.

"МХП делает стратегический шаг по расширению деятельности, что принесет компании дополнительную стоимость и усилит ее позиции в качестве глобального игрока. В свою очередь, Perutnina Ptuj получает стратегического и долгосрочного инвестора. Perutnina Ptuj владеет сильными брендами и значительной долей на рынке продукта с добавленной стоимостью, и МХП готов поддержать данные позиции с помощью инвестиций и дальнейшего развития их в будущем", - сообщал МХП.

МХП, в частности, намерен улучшить качество производственной базы (активов) Perutnina Ptuj.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. Земельный банк агрохолдинга по состоянию на конец 2017 года составлял около 370 тыс. га.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль МХП в 2017 году возросла в 3,3 раза - до $230 млн по сравнению с 2016 годом, выручка - на 13,4%, до $1,288 млрд. За первое полугодие 2018 года чистая прибыль МХП сократилась на 10% - до $190 млн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, выручка выросла на 16% - до $694 млн.

Perutnina Ptuj - вертикально интегрированная компания в Юго-Восточной Европе. Владеет мощностями по выращиванию бройлеров в Словении, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине. Ведет деятельность в 22 странах. Насчитывает 3,5 тыс. сотрудников в восьми странах. В Словении компания обрабатывает 4 тыс. сельскохозяйственных угодий.

Акционерами Perutnina Ptuj являются Slovenian Steel Group (SIJ d.d., 85,16% акций), подконтрольный ему Holding PMP d.d. (5,53%) и другие (9,31%).

Как отмечается в годовом отчете SIJ, в 2017 году группа купила 12,77% Perutnina Ptuj за EUR11,4 млн, доведя свое прямое и непрямое владение до 90,69%.

В отчете активы Perutnina Ptuj Group и Holding PMP были указаны как активы на продажу и оценивались в EUR270 млн, а их обязательства - в EUR133 млн. Компания SIJ заявляла о планах провести spin-off Perutnina Ptuj до конца 2018 года.

Согласно отчету, оборот Perutnina Ptuj Group в 2017 году вырос до EUR257,11 млн с EUR211,35 млн в 2016 году, EBITDA соответственно - до EUR24,418 млн с EUR24,229 млн.