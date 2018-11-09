Европейские фондовые индексы падают на новостях из Китая, слабой отчетности компаний

Европейские фондовые индексы снижаются в пятницу вслед за азиатскими рынками в связи с растущими опасениями в отношении китайской экономики и предпринимаемыми властями КНР мерами ее поддержки.

Негативом для рынка также стала слабая отчетность ряда компаний за минувший квартал.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился в ходе торгов на 0,5% - до 365,29 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,6%, французский CAC 40 - 0,8%, германский DAX - 0,4%, испанский IBEX 35 - 0,8%, итальянский FTSE MIB - 1,1%.

Как сообщалось, власти КНР пошли на беспрецедентный шаг, чтобы поддержать частные компании, установив целевые показатели для объемов кредитования бизнеса банками.

Китай добивается увеличения доли кредитования частных компаний крупными банками, как минимум, до одной трети всех новых корпоративных кредитов, заявил глава Китайской комиссии по регулированию банковского сектора и страховой отрасли (CBIRC) Го Шуцин в интервью Financial News.

Цель для небольших и средних по размеру банков поставлена на уровне двух третей объема нового кредитования, отметил он.

Тот факт, что Пекин впервые поставил официальные цели для объемов кредитования частного сектора, позволяет предположить, что предыдущие попытки увеличить доступность финансирования для негосударственных компаний не принесли нужных результатов, отмечают эксперты.

Статданные по экономике Великобритании, обнародованные в пятницу, указали на увеличение темпов роста ВВП в третьем квартале. Согласно предварительному отчету Национального статистического управления (ONS), британский ВВП в июле-сентябре повысился на 0,6% относительно предыдущего квартала и на 1,5% в годовом выражении.

Во втором квартале текущего года британская экономика увеличилась на 0,4% в поквартальном и на 1,2% в годовом выражении.

Стоимость акций Cie. Financiere Richemont SA упала в ходе торгов в пятницу на 6,7%. Крупнейший мировой производитель ювелирных изделий увеличил чистую прибыль в первом финансовом полугодии в 2,3 раза за счет разового дохода. Однако операционная прибыль Richemont в прошедшем финполугодии сократилась на 3% - до 1,13 млрд евро.

Цена бумаг Thyssenkrupp AG рухнула на 5,8%. Крупнейшая сталелитейная компания Германии ухудшила прогноз прибыли на 2018 год, отметив необходимость создать резервы на судебные расходы. Согласно новым оценкам, ее чистая прибыль в текущем году составит 100 млн евро. Ранее Thyssenkrupp заявляла, что показатель в этом году будет "существенно лучше" прошлогодней чистой прибыли, составившей 271 млн евро.

Капитализация Telecom Italia рухнула на 5,3%. Крупнейшая телекоммуникационная компания Италии зафиксировала чистый убыток в размере 1,4 млрд евро по итогам третьего квартала из-за списания гудвилла ее местного подразделения на сумму 2 млрд евро.

Акции Unilever подорожали на 1,4%. Газета South China Morning Post сообщила, что англо-голландский концерн является одним из претендентов на покупку китайского производителя потребительских товаров Weimeizi, оцениваемого в $1 млрд.

Бумаги Allianz SE, крупнейшего страховщика Европы, прибавляют в цене 0,8%. Прибыль и выручка компании в третьем квартале 2018 выросли и превзошли прогнозы благодаря сильным показателям страхового подразделения и бизнеса по управлению активами.