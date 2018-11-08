Госбюджет Украины за 10 мес. выполнен с дефицитом 4,8 млрд грн

Государственный бюджет Украины за январь-октябрь 2018 года был выполнен с дефицитом 4,8 млрд грн при утвержденном в законе о госбюджете предельного уровня 80,6 млрд грн, сообщило Министерство финансов в четверг.

Ведомство уточнило, что дефицит общего фонда составил 10,5 млрд грн при установленном на год потолке в 57,4 млрд грн.

По итогам 9 месяцев Госказначейство отчиталось о дефиците госбюджета в 7,3 млрд грн, в том числе по общему фонду – 11,3 млрд грн, что означает профицит госбюджета в октябре.

Минфин указывает, что успешные переговоры с МВФ способствовали выходу Украины на международные рынки капиталов, что позволило увеличить внешние заимствования для финансирования дефицита бюджета по итогам 10 месяцев до 19,4 млрд грн, или $725 млн.