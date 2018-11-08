Экономика

18:34 08.11.2018

"ДТЭК Энерго" оценивает строительство ж/д путей к Луганской ТЭС в 1 млрд грн

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"ДТЭК Энерго" оценивает строительство ж/д путей к Луганской ТЭС в 1 млрд грн

Строительство железнодорожных путей к Луганской ТЭС, которая 6 ноября была вынуждена перейти на сжигание газа из-за блокирования РФ поставок угля, может обойтись в около 1 млрд грн, сообщил генеральный директор компании "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук на брифинге в Днепре в среду.

"Если к этому вопросу подойти системно, дорогу можно построить за один год. По нашим расчетам стоимость такого строительства составит порядка 1 млрд грн", - сказал он, добавив, что протяженность сообщения по разным оценкам составляет до 40 км.

"Это небольшие средства в масштабе страны, принимая во внимание, что это обеспечит работу одной станции, обеспечит электроэнергией около 1 млн жителей на севере Луганской области", - заявил Д.Сахарук.

В случае, если руководством "Укрзализныцы" будет принято соответствующее решение о строительстве, "ДТЭК Энерго" может сразу же начать проекты по переоборудованию энергоблоков Луганской ТЭС с угля марки "А" на уголь марки "Г". По словам гендиректора, продолжительность переоборудования может составить пять-шесть месяцев.

"Строительство ж/д сообщения даст возможность не только соединить север Луганской области с контролируемой территорией и обеспечить коммуникации не только для поставок угля, но и других грузов, но и по большому счету, навсегда снять риск того, что север области может остаться без электроэнергии", - подытожил Д.Сахарук.

По оценкам компании, за месяц работы на сжигании газа Луганская ТЭС, предположительно, израсходует от 55 млн куб. м до 60 млн куб. м газа.

Как сообщалось, 6 ноября Луганская ТЭС вынужденно перешла на сжигание газа из-за блокировки Россией поставки угля. С апреля 2017 года поставки осуществлялись с актива "ДТЭК" в РФ – шахтоуправления "Обуховская" (Ростовская обл.), так как ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории. Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет. С октября текущего года Российская железная дорога не подтверждает отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС из-за невыдачи квот на поставки угля.

"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Холдингу делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #дтэк_энерго #газ #тэс #дтэк
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