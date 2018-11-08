ДТЭК начнет перевод Криворожской ТЭС на газовый уголь с блока №1

"ДТЭК Энерго" начнет перевод Криворожской ТЭС на газовый уголь с блока №1, сообщил журналистам генеральный директор компании Дмитрий Сахарук.

По его словам, стоимость переоснащения блока №1 КрТЭС вдвое превысит аналогичные работы на блоках Приднепровсокй ТЭС из-за его большей установленной мощности.

"Мы планируем перевести с угля марки "А" на уголь марки "Г" первый блок Криворожской станции, мощность которого составляет 300 МВт, соответственно это будет в два раза дороже, чем здесь (мощность переоборудованных блоков Приднепровской ТЭС - 150 МВт). Планируем, если все получится к 1 сентября 2019 года запустить блок №1 Криворожской станции", - сказал он.

По данным "ДТЭК Энерго", общая стоимость перевода энергоблоков №9 и №10 ПдТЭС составит 300 млн грн.

Как сообщалось, ДТЭК с апреля 2017 года реализует поэтапный план перевода энергоблоков антрацитовых ТЭС компании на украинский уголь для минимизации импорта. В частности, в 2017 году компания перевела с антрацита блоки №7 и №8 Приднепровской ТЭС, в ноябре 2018 года включила в сеть блок №9, в декабре-2018 – подключит к энергосистеме блок №10.

Ранее гендиректор "ДТЭК" Максим Тимченко сообщил, что осенью 2019 года компания намерена завершить работы по переводу минимум одного блока Криворожской ТЭС на сжигание угля газовой группы вместо антрацита. Сейчас разрабатывается проект, физические работы начнутся уже после прохождения отопительного сезона.

ДТЭК в октябре 2017 года завершил реконструкцию антрацитового блока №1 Криворожской ТЭС общей стоимостью 1,1 млрд грн, которая была начата еще до прерывания поставок антрацита с оккупированных территорий Донбасса. В рамках реконструкции блока произведена полная замена пылеочистного оборудования, в результате удалось в 27 раз снизить объем выбросов и привести эти значения к европейским нормам.

"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.

"ДТЭК" создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Холдингу делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.