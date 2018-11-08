Экономика

13:19 08.11.2018

ДТЭК начнет перевод Криворожской ТЭС на газовый уголь с блока №1

2 мин читать
ДТЭК начнет перевод Криворожской ТЭС на газовый уголь с блока №1

 "ДТЭК Энерго" начнет перевод Криворожской ТЭС на газовый уголь с блока №1, сообщил журналистам генеральный директор компании Дмитрий Сахарук.

По его словам, стоимость переоснащения блока №1 КрТЭС вдвое превысит аналогичные работы на блоках Приднепровсокй ТЭС из-за его большей установленной мощности.

"Мы планируем перевести с угля марки "А" на уголь марки "Г" первый блок Криворожской станции, мощность которого составляет 300 МВт, соответственно это будет в два раза дороже, чем здесь (мощность переоборудованных блоков Приднепровской ТЭС - 150 МВт). Планируем, если все получится к 1 сентября 2019 года запустить блок №1 Криворожской станции", - сказал он.

По данным "ДТЭК Энерго", общая стоимость перевода энергоблоков №9 и №10 ПдТЭС составит 300 млн грн.

Как сообщалось, ДТЭК с апреля 2017 года реализует поэтапный план перевода энергоблоков антрацитовых ТЭС компании на украинский уголь для минимизации импорта. В частности, в 2017 году компания перевела с антрацита блоки №7 и №8 Приднепровской ТЭС, в ноябре 2018 года включила в сеть блок №9, в декабре-2018 – подключит к энергосистеме блок №10.

Ранее гендиректор "ДТЭК" Максим Тимченко сообщил, что осенью 2019 года компания намерена завершить работы по переводу минимум одного блока Криворожской ТЭС на сжигание угля газовой группы вместо антрацита. Сейчас разрабатывается проект, физические работы начнутся уже после прохождения отопительного сезона.

ДТЭК в октябре 2017 года завершил реконструкцию антрацитового блока №1 Криворожской ТЭС общей стоимостью 1,1 млрд грн, которая была начата еще до прерывания поставок антрацита с оккупированных территорий Донбасса. В рамках реконструкции блока произведена полная замена пылеочистного оборудования, в результате удалось в 27 раз снизить объем выбросов и привести эти значения к европейским нормам.

"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.

"ДТЭК" создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Холдингу делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #тэс #дтэк
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ДТЭК оценивает объем поставок угля через РФ в страны ЕС с его захваченных шахт на Донбассе до 2 млн тонн

АМКУ перенес рассмотрение дела о нарушении ГК ТЭС "ДТЭК" антимонопольного законодательства

ТЭС и ТЭЦ Украины за 9 мес. увеличили потребление угля на 7,1%

Кабмин рекомендовал регулятору выделить Луганской ТЭС средства для перехода на сжигание газа

"ДТЭК Киевские электросети" возобновило электроснабжение столичного ЖК "Мега-Сити"

ДТЭК объявил обязательный выкуп акций "ДТЭК Павлоградуголь" по 2,59 грн за акцию

Запасы угля на складах ТЭС Украины с начала октября снизились на 1,5%, но выше прошлогодних на 45,5%

"ДТЭК" осенью 2019г переведет, минимум, один блок Криворожской ТЭС на сжигание угля марки "Г"

Trina Solar поставила ДТЭК фотомодули на 123 МВт для СЭС под Никополем

"ДТЭК Энерго" за 9 месяцев увеличило добычу угля марки "Г"

ПОСЛЕДНЕЕ

Задолженность перед работниками угольной отрасли в Украине составляет 9,5 млн грн

Правительство впервые одобрило выделение земли в зоне отчуждения ЧАЭС под ВЭС

ДТЭК перевел с антрацита на газовый уголь уже третий блок Приднепровской ТЭС

НБУ настаивает на ускорении расследования преступлений бывшего руководства его КНПФ

Запаси 2P "Нафтогазу" на кінець 2017 р. становили 304 млрд куб. м природного газу

Siemens повысила дивиденды и объявила buyback, несмотря на снижение прибыли почти вдвое

Запасы 2P "Нафтогаза" на конец 2017г составляли 304 млрд куб. м природного газа

"Турбоатом" и Westinghouse продлили меморандум о сотрудничестве в сфере атомной энергетики

ВТБ не исключает дальнейшего ухудшения ситуации с ликвидностью украинской "дочки" при сохранении ограничений

"Днипроазот" заключил с договор на поставку газа стоимостью 457 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА