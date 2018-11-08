Экономика

12:50 08.11.2018

Задолженность перед работниками угольной отрасли в Украине составляет 9,5 млн грн

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Задолженность перед работниками угольной отрасли в Украине составляет 9,5 млн грн

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на сегодняшний день по исполнительным производствам составляет около 500 млн грн, задолженность перед работниками угольной промышленности составляет незначительную часть - более 9 млн грн, отмечают в Государственной исполнительной службе Министерства юстиции.

"На данный момент у нас исполнительных производств по взысканию задолженности по заработной плате всего на сумму более 500 млн грн", - сказал директор департамента Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины Алексей Воробьев на пресс-конференции в Киеве в четверг.

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При этом он подчеркнул, что цифра постоянно меняется, так как исполнительные производства выполняются. По его словам, отмечается тенденция уменьшения долгов по выплате зарплаты. "В настоящее время взыскали 388 млн грн", - сказал он.

Что касается долгов по выплате зарплаты перед работниками угольной отрасли, то, как подчеркнул А.Воробьев, в исполнении находится 306 производств на общую сумму 9,5 млн грн.

"Всего у нас на 500 млн взысканий, а тут 9 млн. То есть, можно сказать, что в части задолженности по зарплате в целом задолженность перед шахтерами составляет незначительное количество", - подчеркнул он.

Теги: #шахтеры #задолженность #зарплата
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