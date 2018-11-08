Правительство впервые одобрило выделение земли в зоне отчуждения ЧАЭС под ВЭС

Кабинет министров на заседании 7 ноября своим распоряжением разрешил ООО "Ветряной парк Полесский" разработку проекта землеустройства на нескольких участках в Иванковском районе Киевской области общей площадью 7 га для размещения, строительства, эксплуатации зданий и сооружений объектов ветровой энергетики.

"Сегодня был дан "зеленый свет" от правительства на развитие ветроэнергетики в Чернобыльской зоне", – прокомментировал это решение глава Минприроды Остап Семерак на сайте ведомства, уточнив, что это первое такое разрешение.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Министр напомнил, что в прошлом году правительство приняло ряд важных решений, которые упростили процедуру ведения хозяйственной деятельности на этой территории.

"Зона отчуждения имеет высокий уровень инвестиционной привлекательности. Это подтверждают инвесторы из разных стран мира. Они готовы вкладывать сюда средства", - отметил О.Семерак.

По его словам, за два года на отвод земельного участка в зоне отчуждения с целью реализации проектов возобновляемой энергетики поступило более 60 заявок от инвесторов: как отечественных компаний, так и компаний из Дании, США, Китая, Германии, Франции, Японии и Беларуси.

Согласно пояснительной записке к распоряжению, имеющейся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", ООО "Ветряной парк Полесский" направило соответствующее ходатайство в начале ноября 2017 года.

В распоряжении говорится, что в дальнейшем этот участок будет передан ООО в аренду на 49 лет для размещения ветряной электростанции.

Согласно данным госреестра, ООО "Ветряной парк Полесский" создано в октябре 2016 года с уставным капиталом 1,5 тыс. грн. Его владельцем и директором является Светлана Винник из Ирпеня.

В начале апреля этого года ООО сообщило о планах построить Полесскую ВЭС установленной мощностью 40 МВт. В то же время на сайте группы компаний "Ветряные парки Украины", который указан в информации ООО "Ветряной парк Полесский", пока речь идет об одной ветроустановке на 4,5 МВт с планируемым завершением монтажа в апреле-августе 2019 года.