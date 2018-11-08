Экономика

12:39 08.11.2018

Правительство впервые одобрило выделение земли в зоне отчуждения ЧАЭС под ВЭС

2 мин читать
Правительство впервые одобрило выделение земли в зоне отчуждения ЧАЭС под ВЭС

Кабинет министров на заседании 7 ноября своим распоряжением разрешил ООО "Ветряной парк Полесский" разработку проекта землеустройства на нескольких участках в Иванковском районе Киевской области общей площадью 7 га для размещения, строительства, эксплуатации зданий и сооружений объектов ветровой энергетики.

"Сегодня был дан "зеленый свет" от правительства на развитие ветроэнергетики в Чернобыльской зоне", – прокомментировал это решение глава Минприроды Остап Семерак на сайте ведомства, уточнив, что это первое такое разрешение.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Министр напомнил, что в прошлом году правительство приняло ряд важных решений, которые упростили процедуру ведения хозяйственной деятельности на этой территории.

"Зона отчуждения имеет высокий уровень инвестиционной привлекательности. Это подтверждают инвесторы из разных стран мира. Они готовы вкладывать сюда средства", - отметил О.Семерак.

По его словам, за два года на отвод земельного участка в зоне отчуждения с целью реализации проектов возобновляемой энергетики поступило более 60 заявок от инвесторов: как отечественных компаний, так и компаний из Дании, США, Китая, Германии, Франции, Японии и Беларуси.

Согласно пояснительной записке к распоряжению, имеющейся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", ООО "Ветряной парк Полесский" направило соответствующее ходатайство в начале ноября 2017 года.

В распоряжении говорится, что в дальнейшем этот участок будет передан ООО в аренду на 49 лет для размещения ветряной электростанции.

Согласно данным госреестра, ООО "Ветряной парк Полесский" создано в октябре 2016 года с уставным капиталом 1,5 тыс. грн. Его владельцем и директором является Светлана Винник из Ирпеня.

В начале апреля этого года ООО сообщило о планах построить Полесскую ВЭС установленной мощностью 40 МВт. В то же время на сайте группы компаний "Ветряные парки Украины", который указан в информации ООО "Ветряной парк Полесский", пока речь идет об одной ветроустановке на 4,5 МВт с планируемым завершением монтажа в апреле-августе 2019 года.

Теги: #чаэс #виэ #ветропарк #кабмин
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кабмин создал Фонд развития инноваций

Кабин перераспределил 663,7 млн грн на обеспечение гемодиализа

Правительство направит 500 млн грн на погашение задолженности по зарплате шахтерам

Кабмин назначил сына Билозир и.о. гендиректора "Украгролизинга"

Передача полномочий по управлению "Укрэнерго" угрожает его корпоратизации и темпам реформы рынка э/э – Саенко

Кабмин рекомендовал регулятору выделить Луганской ТЭС средства для перехода на сжигание газа

Правительство проведет расчеты влияния санкций РФ

Кабмин утвердил передачу "Нафтогазом" Министерству обороны 23 автомобилей

Кабмин разрешил НС "Укрзализныци" самостоятельно рекомендовать кандидатов на должность предправления

Кабмин сменил тип акционерного общества "Укрзализныця"

ПОСЛЕДНЕЕ

ДТЭК начнет перевод Криворожской ТЭС на газовый уголь с блока №1

Задолженность перед работниками угольной отрасли в Украине составляет 9,5 млн грн

ДТЭК перевел с антрацита на газовый уголь уже третий блок Приднепровской ТЭС

НБУ настаивает на ускорении расследования преступлений бывшего руководства его КНПФ

Запаси 2P "Нафтогазу" на кінець 2017 р. становили 304 млрд куб. м природного газу

Siemens повысила дивиденды и объявила buyback, несмотря на снижение прибыли почти вдвое

Запасы 2P "Нафтогаза" на конец 2017г составляли 304 млрд куб. м природного газа

"Турбоатом" и Westinghouse продлили меморандум о сотрудничестве в сфере атомной энергетики

ВТБ не исключает дальнейшего ухудшения ситуации с ликвидностью украинской "дочки" при сохранении ограничений

"Днипроазот" заключил с договор на поставку газа стоимостью 457 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА