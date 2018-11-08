Экономика

11:43 08.11.2018

Запаси 2P "Нафтогазу" на кінець 2017 р. становили 304 млрд куб. м природного газу

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Запаси 2P "Нафтогазу" на кінець 2017 р. становили 304 млрд куб. м природного газу

Доведені та ймовірні (proven and probable, 2P) запаси природного газу НАК "Нафтогаз України" станом на кінець 2017 року становили 304,06 млрд куб. м, нафти та газового конденсату - 45,91 млн тонн, ідеться в попередньому проспекті емісії єврооблігацій НАК, який має агентство "Інтерфакс-Україна",

У ньому уточнюється, що доведені запаси газу НАК дорівнювали 247,05 млрд куб. м, нафти й газового конденсату - 30,31 млн т.

Із цього обсягу на "Укргазвидобування" ("УГВ") припадало 272,99 млрд куб. м запасів газу (зокрема доведених - 224,62 млрд куб. м) і 7,39 млн т нафти та конденсату (5,36 млн тонн).

Відповідно до проекту проспекту, станом на кінець минулого року запаси газу "Укрнафти" становили 30,99 млрд куб м (з яких доведені - 22,02 млрд куб м), нафти - 38,32 млн т (24,14 млн т ).

"Нафтогаз" зазначає, що серед доведених запасів газу "УГВ" поки що не розробляє 19,51 млрд куб. м, а "Укрнафта" - 7,5 млрд куб. м, тоді як стосовно доведених запасів нафти й газоконденсату ці показники становлять відповідно 1,18 млн тонн і 9,66 млн т.

Компанія також зазначає, що в другій половині 2017 року "УГВ" вдалося помітно наростити запаси газу - на 154 млрд куб. м за обсягу виробництва в цей період 7,77 млрд куб. м, а також повністю компенсувати новими запасами видобуті 0,23 млн т нафти й газоконденсату.

Водночас, відповідно до проспекту, приріст запасів в "Укрнафти" за 18 місяців із середини 2016 року був відсутній за обсягу видобутку за цей період 7,75 млрд куб. м газу і 2,1 млн тонн нафти й газоконденсату.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом із транзиту та зберігання природного газу в підземних сховищах, а також із транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.

Чистий неконсолідований прибуток НАК у 2017 році збільшився на 48,3% - до 39 млрд 330,152 млн грн, чистий дохід - на 16,4%, до 187 млрд 927,433 млн грн.

"Укргазвидобування", 100% акцій якого належить НАК "Нафтогаз України", є найбільшою газодобувною компанією країни, що забезпечує близько 75% загального видобутку газу.

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних із колишніми акціонерами ПриватБанку, - близько 42% акцій.

Теги: #нафтогаз #газ #запаси
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