Украина с начала 2018/2019 МГ экспортировала 14,1 млн тонн зерновых

Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 7 ноября экспортировала 14,122 млн тонн зерновых, что на 0,6% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.

Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия, к настоящему времени экспортировано 7,8 млн тонн пшеницы, 2,85 млн тонн ячменя, 3,2 млн тонн кукурузы.

Кроме того, на указанную дату экспортировано 71,4 тыс. тонн муки.

Как сообщалось со ссылкой на данные Минагропрода, Украина в 2017/2018 МГ экспортировала 39,4 млн тонн зерновых. Экспорт зерновых 2018/2019 прогнозируемо составит 42,5 млн тонн.