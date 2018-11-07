Экономика

18:11 07.11.2018

Цены на нефть падают на данных о росте запасов в США, Brent подешевела до $71,85 за баррель

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Цены на нефть падают на данных о росте запасов в США, Brent подешевела до $71,85 за баррель

Цены на нефть перешли к снижению на торгах в среду после публикации данных министерства энергетики США, указавших на более значительное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти в стране.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 rd упала на $0,28 (0,39%) - до $71,85 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,43 (0,69%) - до $61,78 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5,78 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали повышение запасов нефти на 1,9 млн баррелей.

Запасы бензина в стране по итогам недели подскочили на 1,85 млн баррелей при ожидавшемся экспертами снижении на 2,1 млн баррелей, запасы дистиллятов уменьшились больше, чем ожидалось, - на 3,46 млн баррелей (прогноз - 2,03 млн баррелей).

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, подскочили на 2,4 млн баррелей, максимальными темпами с марта.

Добыча нефти в США за неделю выросла на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 11,6 млн б/с.

До публикации данных Минэнерго Brent торговалась на уровне $72,46 за баррель, прибавляя в цене $0,5%, WTI - на уровне $62,32 за баррель (+0,18%).

Поддержку рынку в среду оказали сообщения о том, что ОПЕК может обсудить возможность сокращения добычи в 2019 году.

Министры мониторингового комитета сделки ОПЕК+ на заседании в Абу-Даби, намеченном на 11 ноября, планируют обсудить варианты действий на 2019 год, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов. По словам делегатов, сокращение добычи в 2019 году - один из возможных сценариев для дискуссии, поскольку некоторые страны обеспокоены растущими нефтяными запасами.

Теги: #нефть
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