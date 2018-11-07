Акционеры Dun & Bradstreet одобрили продажу компании группе инвесторов

Акционеры Dun & Bradstreet (D&B), крупнейшего мирового агентства корпоративной информации, на внеочередном собрании одобрили планируемую сделку по продаже компании группе инвесторов во главе с CC Capital Partners, Bilcar, Cannae Holdings и фондами, аффилированными с Thomas H. Lee Partners, за $6,9 млрд с учетом долга.

Как сообщается в пресс-релизе D&B, предварительный подсчет голосов показал, что за сделку проголосовали почти 26,7 млн акций. Это представляет собой 71,9% от общего объема находящихся в обращении акций и 99% голосующих акций.

Планируемая сделка должна получить одобрение со стороны российской Федеральной антимонопольной службы и британского Управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (FCA), отмечается в сообщении. Ожидается, что она будет закрыта не позднее первого квартала 2019 года.

Ранее сообщалось, что после завершения продажи D&B станет полностью частной компанией и ее акции больше не будут торговаться на открытом рынке.

Dun & Bradstreet была основана в 1841 году. Она обладает крупнейшей в мире базой записей, которая содержит сведения о 300 млн компаний в мире, создает различные аналитические инструменты для управления рисками и имеет широкий круг партнеров в Европе.

В России партнером D&B является группа "Интерфакс". Совместное предприятие "Интерфакс-D&B" предоставляет данные о компаниях СНГ для международного бизнес-сообщества. "Интерфакс-D&B" является эксклюзивным поставщиком продуктов и услуг Dun & Bradstreet на территории России, Украины Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и.

В 2017 году выручка Dun & Bradstreet увеличилась на 2,3% и превысила $1,742 млрд. D&B поддерживает единственный глобальный идентификатор бизнесов - номер DUNS.