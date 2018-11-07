Один из счетов "Универ Капитала" арестован из-за подозрения в отмывании средств – партнер группы "Универ"

Один из банковских счетов компании "Универ Капитал" (Киев), через который проводятся расчеты по операциям клиентов по купле/продаже ценных бумаг, арестован из-за подозрений в отмывании средств одним из клиентов компании.

Об этом заявил основатель и партнер ИГ "Универ" Тарас Козак на своей странице в соцсети Facebook.

"Только что Служба безопасности Украины (СБУ) наложила арест на банковский счет компании "Универ Капитал", через который проводятся расчеты по сделкам клиентов с ценными бумагами, в том числе погашение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Мотивация ареста - у "погонов" есть подозрения, что один из клиентов компании мог отмывать преступные средства. Хотя никакого решения по признанию средств преступными нет!", - написал он.

Т.Козак отметил, что через арестованный счет проводятся операции сотен клиентов компании. Арест всего счета, по сути, сродни аресту корреспондентского счета банке из-за подозрения в отношении средств одного из клиентов банка.

"Вопиющая экономическая безграмотность следователей может парализовать всю деятельность компании! На удивление и прокурор, и следственный судья закрыли на это глаза! Безосновательное давление на нашу инвестиционную группу усиливается", - подчеркнул он.

Как сообщалось, СБУ в октябре провела серию обысков в офисах ряда профессиональных участников фондового рынка и местах жительства их должностных лиц.

Следователь службы обосновал ходатайство о необходимости получения от Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), а также Расчетного центра информации об операциях с рядом выпусков облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) утверждением, что должностные лица АБ "Укргазбанк", АО "Альфа-банк" и АО "Банк "Альянс" в сговоре с должностными лицами ПАО "Фондовая биржа ПФТС, ПАО "Украинская биржа", ООО "Универ Капитал", ООО "КУА "Универ Менеджмент", ООО "И-Инвест", ЧАО "Мастер Брок", ООО "Навигатор-инвест", ЧАО "Инвестиционная финансовая компания "Арт Капитал" (все - Киев), а также с кипрскими компаниями Opexier Limited и Greencliff Enterprises Limited и физическими лицами в 2017-2018 гг. совершили операции купли-продажи ОВГЗ в режиме так называемого "группового отчета" с целью сокрытия более 86 млн грн незаконного происхождения.

Шевченковский районный суд Киева, по итогам заседания 12 октября посчитал достаточными предъявленные следователем основания и утвердил получение сотрудниками СБУ доступа к запрашиваемой информации в отношение указанных лиц, а также ПАО "ЗНКИФ "Альпари Плюс" (Киев).