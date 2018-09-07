Экономика

21:54 07.09.2018

Переоборудованные из грузовиков автобусы с 2020г смогут работать на маршрутах до 80 км - проект

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Автомобильные перевозчики смогут использовать переоборудованные из других транспортных средств автобусы категории М2 (массой до 5 тонн, более восьми мест для сидения - ИФ), конструктивно предназначенные для перевозки сидячих пассажиров, на нерегулярных маршрутах протяженностью до 80 км, но при наличии сертификата соответствия транспортного средства, выданного определенным Министерством инфраструктуры органом сертификации.

Соответствующая норма содержится в проекте постановления правительства о внесении изменений в "Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта", переданного министерством для согласования в Государственную регуляторную службу.

Как сообщалось, согласно проекту постановления, с 1 января 2020 года планируется запретить использование переоборудованных автобусов на нерегулярных маршрутах более 80 км.

Кроме того, согласно проекту документа, с 1 января 2019 года планируется запретить перевозку пассажиров в транспортных средствах с количеством мест более девяти (включая водителя), не оборудованных тахографами.

Однако такие ограничения не коснутся использования таких автобусов на регулярных маршрутах протяженностью не более 50 км с максимально разрешенной скоростью 40 км/час.

В то же время с 1 января 2021 года планируется запретить использование всех пассажирских автотранспортных средств без ремней безопасности.

Как отмечал министр инфраструктуры Владимир Омелян, анализ дорожно-транспортных происшествий при участии автобусов показал, что самую большую опасность для жизни и здоровья пассажиров несут автобусы, переоборудованные из грузовых транспортных средств, и автобусы, не оснащенные ремнями безопасности.

Как сообщалось, ранее Мининфраструктуры намеревалось запретить использование переоборудованных из грузовиков автобусов для перевозок на маршрутах общего пользования, однако это вызвало массовые протесты перевозчиков.

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