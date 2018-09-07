Экономика

21:51 07.09.2018

Технологические компании США хотят защиты в случае новых пошлин на импорт из Китая

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Ведущие технологические группы США обратились к администрации американского президента Дональда Трампа с просьбой защитить их продукцию, ввозимую из Китая, в случае введения новых пошлин на китайские товары.

Как пишет Financial Times, Cisco, Dell, Hewlett Packard Enterprise (HPE) и Juniper Networks совместно направили письмо торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру в отношении пошлин на импорт сетевого оборудования.

Компании утверждают, что такие пошлины повысят цены для американских потребителей и приведут к задержке новых инвестиций, что может грозить потерей рабочих мест и снижением дивидендных выплат акционерам.

"Если ведомство торгового представителя США введет дополнительные пошлины на импорт сетевого оборудования и принадлежностей по ставке 10-25%, такой шаг нанесет масштабный непропорциональный экономический ущерб интересам США, включая наши компании и работников в США, наших клиентов, американских потребителей, а также более широким экономическим и стратегическим приоритетам США", - говорится в письме.

В четверг истек срок публичного обсуждения предложенных Д.Трампом пошлин на импорт китайских товаров стоимостью $200 млрд. Предполагалось, что президент в тот же день объявит о введении таких пошлин, но пока этого заявления не было.

Теги: #сша
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