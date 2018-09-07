Кратчайшим путем к энергетической безопасности для Украины является отказ от государственных монополий на рынке добычи газа.

Об этом в Telegram написал украинский бизнесмен и меценат Павел Фукс.

По его словам, в сфере газодобычи Украина должна стремиться к максимальной дерегуляции, открытому доступу к государственной геологической информации, а также к прозрачным международным тендерам на новые площади. Последние должны состояться, начиная с января 2019 года, после принятия Дорожной карты о нефтегазовых аукционах.

«Я уже писал о том, что наконец-то в Украине заработает открытый доступ к государственной геоинформации. С тех пор прошло не так много времени, и вот Генеральный прокурор Юрий Луценко, скажем так, визуализировал проблему, опубликовав отличное фото с разложенными 100-долларовыми купюрами: это чиновник требовал взятку в размере $3 тыс. за содействие в оформлении документов на добычу торфа. Назовите лучший аргумент за прозрачность. Мы же все понимаем, что в газовом бизнесе $3 тыс. – жалкие гроши. Там коррупция на порядок выше», - написал Павел Фукс.

В подтверждение слов о правильности отказа от госмонополий бизнесмен озвучил статистику добычи за август, которая увеличилась в целом на 2,6 %: «Я давно убедился в том, что рост добычи газа возможен только благодаря усилиям частных компаний. Статистика за август – тому подтверждение: плюс 2,6 % в целом. В августе частные компании добыли 388 млн куб. м, что на 8,7 % (31,19 млн куб. м) больше, чем в аналогичный месяц прошлого года. По сравнению с июлем 2018 года, в августе добыча увеличилась на 3,4 % (12,71 млн куб. м)».

Также Фукс критически оценил работу Андрея Коболева в качестве главы «Нафтогаза». Он считает, что последний сделал из госкомпании «частный бизнес», при этом «кошмарит» страну странным ценообразованием на топливо и ультимативными формами общения с местными общинами.

«Если будет политическое решение о демонополизации рынка – получим быстрый рост. Думаю, это осознает даже Андрей Коболев, несмотря на то, что в последнее время он окончательно влез не только в политику, но и начал выстраивать из «Нафтогаза» частный бизнес. Достаточно вспомнить, как из-за финансового спора между компанией и частным «Киевэнерго» киевлян оставили без воды. Нет, я тоже согласен с тем, что газ – это рыночный товар, а сверхприбыли нужно ограничивать рентой в интересах государства. Но простите, в таком случае во главе «Нафтогаза» должен быть менеджер, работающий не в интересах третьих лиц. Сейчас Коболева используют как таран, продавливая нужные решения – и в повышении цен на газ, и в странном ценообразовании, и в полубандитской форме диалога с местными общинами, которым ставятся исключительно ультиматумы. Только вот страну не «кошмарить» нужно, а предлагать решения, которые давно назрели», - высказался бизнесмен и меценат Павел Фукс.

Он уверен, что Украина может вдвое увеличить объемы добычи газа. Но только если всецело продолжится процесс дерегуляции отрасли. «Разделяю оптимистический прогноз Романа Опимаха, руководителя Ассоциации газодобывающих компаний Украины, который ждет двойного роста добычи», - написал Фукс.