Экономика

18:00 07.09.2018

Работа "Укртрансгаза" заблокирована из-за ареста счетов в пользу связанных с "семьей" Януковича фирм

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Работа "Укртрансгаза" заблокирована из-за ареста счетов в пользу связанных с "семьей" Януковича фирм

Новый виток по делам о фиктивных поставках оборудования группой компаний, деятельность которых связывают с "семьей" Януковича, привел к аресту счетов и блокированию работы отвечающей за транзит "дочки" НАК "Нафтогаз Украины" – АО "Укртрансгаз", заявляет государственная компания в пятницу.

"Данная ситуация является очередным эпизодом комплекса исков и открытых уголовных производств в борьбе "Укртрансгаза" с попытками недобросовестных поставщиков взыскать денежные средства за якобы поставленное оборудование для ремонта объектов ГТС Украины в 2011-2013 гг.", – говорится в релизе компании.

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Она напоминает, что речь идет об исках, связанных компаний ООО "Турболинкс", ООО "Турботрейд" и ООО "Проминвеставтоматика".

"Укртрансгаз" уточняет, что Государственная исполнительная служба Министерства юстиции во исполнение решения по иску ООО "Турботрейд" заблокировала счета компании и ее филиала "Укргазэнергосервис", которые использовались для обслуживания защищенных статей - выплаты заработной платы и обеспечения Рамочного соглашения между Украиной и МБРР по грантам технической помощи.

Госкомпания отмечает, что предыдущие незаконные попытки арестов счетов были безуспешными благодаря активной позиции руководства Генеральной прокуратуры, однако теперь "Укртрансгаз" вновь просит защиты у Минюста, Кабмина, Генпрокуратуры и администрации президента.

"Укртрансгаз" напоминает, что за последние пять лет ООО "Турботрейд" пытается через суды разных инстанций взыскать 46,44 млн грн долга за якобы поставленное в 2012 году оборудование и дополнительно, в качестве штрафа, еще 45,67 млн грн.

Теги: #нафтогаз #укртрансгаз #счета #янукович
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