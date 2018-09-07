Депутаты внесли в Раду пакет антитабачных законопроектов

В Верховной Раде Украины зарегистрировано пять законопроектов, которые приравнивают электронные сигареты к традиционным, а также повышают пошлину и адвалорную ставку акциза на сигареты.

Соответствующие изменения депутаты предлагают принять в законопроектах №9056, №9057, №9058, №9059 и №9060, зарегистрированных в Раде 6 сентября.

Согласно документам, электронные сигареты войдут в перечень табачных изделий, а жидкости для электронных сигарет – в перечень подакцизных. Так, законопроекты устанавливают запрет на употребление, спонсорство, рекламу и стимулирование продажи электронных сигарет и табачных изделий для электрического нагрева на уровне с традиционными табачными изделиями.

Ставку налога на никотиносодержащие жидкости для электронных сигарет предлагается установить на уровне 10 грн/1 мл, а минимальное акцизное обязательство – 11 грн/1 мл. Ставка акциза на электронные сигареты на 2018 год предлагается на уровне 577,98 грн/1 тыс. шт., с ежегодным повышением на 20% до 2071 грн в 2025 году. Минимальное акцизное обязательство для электронных сигарет в 2018 году должно составить 773,2 грн/1 тыс. шт. с ежегодным увеличением на 20% до 2770,5 грн/1 тыс. шт. в 2025 году.

Кроме того, депутаты предлагают повысить таможенные тарифы на сигары и табакосодержащие сигариллы в пачках по 20 шт. с 10% до 15%, а также установить пошлину на электронные сигареты на уровне EUR8/1 тыс. шт., а на жидкость для электронных сигарет – 10%.

Законопроекты также предлагают запретить производство и продажу табачных изделий, содержащих аммиак, аммоний и мочевину или их сочетание.

Кроме того, депутаты хотят повысить адвалорную ставку акциза на сигареты с 12% до 16%, а сумму акциза увеличить на 189 грн. В случае несоблюдения производителем или импортером расчетной формулы акциза к нему будет применяться коэффициент 1,3.

Авторами законопроектов выступила группа депутатов, в частности, Оксана Юринец, Богдан Дубневич (БПП), Дмитрий Добродомов, Олег Осуховский (позафракционные) и другие.