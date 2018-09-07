Украинские предприятия в августе импортировали газ по средней цене $286,6 тыс./куб. м

Украинские предприятия в августе 2018 года импортировали газ по средней цене $286,65 (7 тыс. 910,17 грн) за 1 тыс. куб. м, сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) на своем сайте в пятницу.

Таким образом, цена августовского импорта газа на 0,8% ниже июльского, когда она составила $288,82 (7 тыс. 593,75 грн) за 1 тыс. куб. м, хотя в гривневом эквиваленте из-за ослабления национальной валюты она выросла на 4,2%.

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Как сообщалось со ссылкой на данные МЭРТ, в январе-2018 цена импорта газа за 1 тыс. куб. м составляла $272,93 (7784,05 грн), в феврале – $276,96 (7429,55 грн), в марте – $274,57 (7153,5 грн), в апреле – $309,91 (8099,76 грн), в мае – $260,01 (6 тыс. 806,4 грн), в июне – $266,35 (6 тыс. 960,18 грн).

Ранее главный коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко отмечал, что публикуемая МЭРТ средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.

Кроме этого, по данным МЭРТ, фактическая цена реализации нефти и конденсата, которая используется при определении платы за недропользование, в августе 2018 года составила 14 тыс. 805,09 грн/тонна, что на 3,8% больше, чем в июле-2018 (14 тыс. 259,55 грн/тонна).