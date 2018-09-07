Экономика

16:53 07.09.2018

Украинские предприятия в августе импортировали газ по средней цене $286,6 тыс./куб. м

1 мин читать
Украинские предприятия в августе импортировали газ по средней цене $286,6 тыс./куб. м

 Украинские предприятия в августе 2018 года импортировали газ по средней цене $286,65 (7 тыс. 910,17 грн) за 1 тыс. куб. м, сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) на своем сайте в пятницу.

Таким образом, цена августовского импорта газа на 0,8% ниже июльского, когда она составила $288,82 (7 тыс. 593,75 грн) за 1 тыс. куб. м, хотя в гривневом эквиваленте из-за ослабления национальной валюты она выросла на 4,2%.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Как сообщалось со ссылкой на данные МЭРТ, в январе-2018 цена импорта газа за 1 тыс. куб. м составляла $272,93 (7784,05 грн), в феврале – $276,96 (7429,55 грн), в марте – $274,57 (7153,5 грн), в апреле – $309,91 (8099,76 грн), в мае – $260,01 (6 тыс. 806,4 грн), в июне – $266,35 (6 тыс. 960,18 грн).

Ранее главный коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко отмечал, что публикуемая МЭРТ средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.

Кроме этого, по данным МЭРТ, фактическая цена реализации нефти и конденсата, которая используется при определении платы за недропользование, в августе 2018 года составила 14 тыс. 805,09 грн/тонна, что на 3,8% больше, чем в июле-2018 (14 тыс. 259,55 грн/тонна).

Теги: #газ #цена #предприятия #мэрт
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ДТЭК планирует достичь добычи 2 млрд куб. м газа до 2023 г.

Цены на нефть стабильны после резкого снижения накануне

Укргазвыдобування открыло третье в этом году новое месторождение в Харьковской области

В МЭРТ заявляют, что расходы госбюджета-2018 не позволяют им в полном объеме обеспечить реализацию поставленных стратегических заданий

Правительство начало выплаты компенсации сэкономленных субсидий в Киевской и Хмельницкой обл.

Нефть слабо дешевеет после падения накануне

Цена никеля снижается 5-й день подряд, упала до минимума за 7 месяцев

НКРЭКУ выдала еще двум компаниям "Нафтогаза" лицензии на поставку газа

Цена Brent превысила $79 за баррель впервые с 10 июля

Цена нефти марки Brent слабо снижается после роста накануне

ПОСЛЕДНЕЕ

Главный бухгалтер Tesla ушел в отставку, глава отдела кадров не вернется из отпуска

ДТЭК готовит иск к РФ по утраченным в Крыму активам

Минимальная зарплата в Украине с 2019 года вырастет до 4170 грн - Гройсман

Минимальная зарплата в Украине с 2019 года должна составлять не менее 7,7 тыс. грн - ФПУ

Реструктуризация долгов ОПЗ - важный этап подготовки к его приватизации – инвестсоветник ФГИ Pericles

Правительство работает над запуском частной тяги на железную дорогу – премьер

Украина готова к отопительному сезону - Гройсман

Киев завершил реструктуризацию еврооблигаций на $101,15 млн

Burberry откажется от практики сжигания непроданных товаров

Гройсман предлагает увеличить оборонный бюджет на 2019 год до 201 млрд грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА