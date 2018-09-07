Экономика

16:21 07.09.2018

Главный бухгалтер Tesla ушел в отставку, глава отдела кадров не вернется из отпуска

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Главный бухгалтер Tesla ушел в отставку, глава отдела кадров не вернется из отпуска

Главный бухгалтер американской автомобилестроительной компании Tesla Inc. Дэйв Мортон ушел в отставку, говорится в пресс-релизе компании.

Д.Мортон отметил, что у него не было разногласий с руководством и проблем с финансовой отчетностью. Причиной его ухода стал тот факт, что "уровень внимания общественности к компании, а также темп работы в компании" превысили его ожидания.

Д.Мортон проработал в этой должности меньше месяца, до этого он работал главным финансовым директором и исполнительным вице-президентом компании Seagate, производящей оборудование для хранения данных.

Его функции будут распределены между финдиректором Tesla и главным специалистом по финансовому контролю; они отвечали за бухгалтерию до прихода Д.Мортона в компанию.

Также в пятницу стало известно, что глава кадрового отдела Tesla Габриэле Толедано не планирует возвращаться из отпуска. Новость о том, что HR-директор, пришедшая в Tesla из разработчика игр Electronic Arts, находится в отпуске, была подтверждена на прошлой неделе.

СМИ пишут о том, что сотрудники Tesla во главе с гендиректором и основателем компании Илоном Маском очень много работают в последнее время, пытаясь вывести производство автомобиля Model 3 на целевой уровень, который, как ожидается, позволит компании стать прибыльной. Сотрудники Tesla отмечают, что их смены длятся по 8-12 часов, а И.Маск проводит на производстве почти все свое время, и его нередко можно встретить спящим за офисным столом или прямо на полу.

Акции Tesla ускорили падение в ходе предварительных торгов в пятницу и на 16:16 МСК дешевеют на 8,5%. За последний месяц капитализация компании снизилась на 21%.

Теги: #tesla #кадры
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