Экономика

15:50 07.09.2018

ДТЭК планирует достичь добычи 2 млрд куб. м газа до 2023 г.

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ДТЭК планирует достичь добычи 2 млрд куб. м газа до 2023 г.

 ООО "ДТЭК Нафтогаз" планирует увеличить добычу природного газа с 1,6 млрд куб. м в 2018 году до 2 млрд куб. м в 2022 году, сообщил гендиректор компании Максим Тимченко журналистам в Полтавской области в пятницу.

"Это на существующих месторождениях. И есть оптимизм, что в течение трех-четырех лет мы сможем достичь (объемов добычи – ИФ) 2 млрд куб. м газа", - сказал он.

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Кроме того, ДТЭК планирует участвовать в предстоящих аукционах Госгеонедр по продаже специальных разрешений.

"Я надеюсь, стратегические планы, технологические и инновационные решения, которые мы сегодня формируем, позволят нам достичь этого уровня добычи. Достигнув такого результата здесь (на Семиренковском месторождении – ИФ) - мы создали хорошую базу для дальнейшего расширения работы "ДТЭК Нафтогаз", - отметил М.Тииченко.

"ДТЭК Нафтогаз" - операционная компания, отвечающая за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК. В портфель активов "ДТЭК Нафтогаз" входят "Нафтогазвыдобування" и "Нафтогазрозробка", ведущие разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #дтэк_нафтогаз #газ #добыча #дтэк #тимченко
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