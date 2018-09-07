Экономика

12:29 07.09.2018

Правительство работает над запуском частной тяги на железную дорогу – премьер

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Правительство работает над запуском частной тяги на железную дорогу – премьер

 Правительство довольно результатами дерегуляции в сфере грузовых железнодорожных вагонов и планирует дерегуляцию в сфере тяги, чтобы допустить частную тягу к работе на путях "Укрзализныци", заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Есть еще один вопрос – это аналогичная дерегуляция, которую мы сделали по вагонам, чтобы сделать и по флоту, чтобы дать возможности запустить частную тягу на перевозки", – сказал он на "часе правительства" в Верховной Раде.

Премьер отметил, что в результате дерегуляции вагонов уравнены условия использования частных вагонов и вагонов, принадлежащих "Укрзализныци", тогда как ранее стоимость пользования вагонами "Укрзализныци" была искусственно занижена, что вызывало убытки предприятия, коррупцию и препятствовало развитию частного парка.

По его словам, в этом году будет построено свыше 10 тыс. вагонов.

В то же время В.Гройсман отметил необходимость следовать принципу "не навреди" в вопросе дерегуляции тяги.

"Мы сейчас над этим работаем, чтобы, возможно, оставить в тарифе инфраструктурную составляющую, чтобы "Укрзализныця" могла обслуживать пути, энергетику и новые строить, а флот передвигал бы, так сказать, за свои накладные расходы. Это наше сейчас задание", – сказал глава правительства.

Как сообщалось, грузоотправители последние месяцы резко критикуют "Укрзализныцю" за невозможность обеспечить необходимые перевозки и просят правительство срочно вмешаться в ситуацию.

Теги: #гройсман #укрзализныця #кабмин
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