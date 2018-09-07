Burberry откажется от практики сжигания непроданных товаров

Британская Burberry Group Plc, один из ведущих мировых производителей товаров класса "люкс", откажется от практики уничтожения непроданных товаров.

В июле этого года стало известно, что компания в 2017 году сожгла продукцию на сумму 28 млн фунтов стерлингов ($36,2 млн) из-за опасений, что непроданные товары могут быть украдены и проданы по цене ниже рыночной. Однако защитники окружающей среды обрушились на компанию с резкой критикой, отмечает BBC.

Представители Burberry тогда отметили, что прошлогодняя ситуация была не совсем обычной, поскольку после подписания сделки с американской компанией Coty ей пришлось также уничтожить устаревшую парфюмерию стоимостью 10 млн фунтов.

Теперь компания говорит о том, что уже начала перешивать, перерабатывать или отдавать на благотворительность непроданные товары и намерена развивать эту практику.

В частности, Burberry начала сотрудничать с Elvis & Kresse, производящей модные аксессуары из переработанных отходов. Ожидается, что в ближайшие пять лет этой компании будет предоставлено 120 тонн обрезков кожи.

Кроме того, Burberry помогает в создании специальной исследовательской группы вместе со специалистами из британского Королевского колледжа искусств, которая займется изучением и внедрением в производство новых видов экологически безопасных материалов.

"Современная индустрия роскоши подразумевает большую социальную ответственность и ответственность перед экологией, - заявил исполнительный директор Burberry Марко Гоббэтти. - Убежденность в этом - основа нашей работы в Burberry и ключ к нашему процветанию в будущем".

Компания также намерена перестать использовать натуральный мех для производства изделий и изъять из оборота существующие меховые коллекции. В настоящее время компания использует мех кролика, лисы, норки и азиатского енота.

Burberry, основанная в 1856 году, выпускает одежду, аксессуары и парфюмерию. Фирменным отличием продукции компании является "клетка", в которой применяются красный, чёрный, белый и песочный цвета. На конец июня в мире работало 242 собственных розничных магазина Burberry, 154 по лицензии, 52 аутлета и 47 по франшизе.