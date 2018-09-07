Экономика

10:33 07.09.2018

Один из основателей компании Amway Ричард Девос скончался в возрасте 92 лет

2 мин читать

 Американский миллиардер Ричард Девос, создавший компанию прямых продаж Amway вместе с одноклассником Джеем ван Анделом, скончался в возрасте 92 лет в своем доме в штате Мичиган в результате осложнений после инфекционного заболевания.

О его смерти сообщила принадлежащая семье Девос баскетбольная команда "Орландо Мэджик".

Р.Девос и Дж.ван Андел основали Amway Corp. (сокращение от "Американский образ жизни") в 1959 году и за несколько десятилетий превратили ее в одну из крупнейших компаний прямых продаж в мире с годовой выручкой около $8,8 млрд. Сначала они продавали жидкие чистящие средства, потом переключились на витамины, средства личной гигиены и другие товары для дома.

Сейчас сеть дистрибуторов Amway в более чем 100 странах насчитывает около 3 млн человек, которые продают 450 наименований продукции.

В 1979 году после длительного разбирательства регуляторы США установили, что Amway не является незаконной финансовой пирамидой, но обвинили компанию в ценовом сговоре и завышении прибыли.

Будущий миллиардер родился в 1926 году в семье потомков голландских иммигрантов. Его отец, электрик по специальности, потерял работу во время Великой депрессии, и в доме часто не хватало денег. Во время Второй мировой войны Р.Девос служил в американских ВВС вместе с Дж.ван Анделом. Вернувшись домой после окончания войны, они предприняли несколько попыток создать собственный бизнес и даже открывали летную школу, хотя ни один из них не был пилотом.

В 1991 году Р.Девос купил баскетбольную команду "Орландо Мэджик" за $85 млн. Первым же приобретением "Орландо Мэджик" после перехода к новому владельцу стал Шакил О'Нил.

Р.Девос ушел на пенсию в 1993 году. С 1970 года он вместе с женой основал и поддерживал благотворительный фонд, который продвигал "традиционные американские ценности".

Когда-то основатель Amway входил в десятку самых богатых американцев. Сейчас Forbes оценивает состояние Р.Девоса и его семьи в $5,5 млрд, что не дает им места даже в первой сотне. Министр образования Бетси Девос - жена одного из сыновей Р.Девоса.

Теги: #amway #сша
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Число голодающих американцев в 2018г снизилось до минимума за 10 лет

Канада не намерена идти на уступки США при пересмотре соглашения о свободной торговле

Фондовые индексы США продолжают падение

Американские компании увеличили прибыль во II квартале рекордными темпами за 6 лет

ЕС готов снизить до нуля пошлины на импорт из США промтоваров и автомобилей

США смягчили ограничения на поставки стали, алюминия из ряда стран

США подали иск к России в ВТО из-за пошлин на американские товары

"Дочка" PayPal начала предоставлять услугу денежных переводов из США в Украину

ЕС хочет торгового партнерства с США без угроз, готов реагировать на протекционистские меры

Фондовые индексы АТР выросли во вторник на новости о торговом соглашении США с Мексикой

ПОСЛЕДНЕЕ

Burberry откажется от практики сжигания непроданных товаров

Гройсман предлагает увеличить оборонный бюджет на 2019 год до 201 млрд грн

Украина за 8 мес. снизила транзит нефти в Европу на 4,5%

Цены на нефть стабильны после резкого снижения накануне

S&P 500 и Nasdaq снизились 3-ю сессию подряд, подешевели акции технологических компаний

Украина за 8 мес. снизила транзит нефти в Европу на 4,5%

Цены на нефть стабильны после резкого снижения накануне

Рада отменила админсбор за некоторые регистрационные действия в отношении религиозных организаций

СНБО принял основные параметры оборонного бюджета Украины на 2019г, на нужды нацбезопасности будет направлено более 5% ВВП

Счетная палата констатирует низкую эффективность Нацкомфинуслуг во взыскании штрафов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА