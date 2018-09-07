Один из основателей компании Amway Ричард Девос скончался в возрасте 92 лет

Американский миллиардер Ричард Девос, создавший компанию прямых продаж Amway вместе с одноклассником Джеем ван Анделом, скончался в возрасте 92 лет в своем доме в штате Мичиган в результате осложнений после инфекционного заболевания.

О его смерти сообщила принадлежащая семье Девос баскетбольная команда "Орландо Мэджик".

Р.Девос и Дж.ван Андел основали Amway Corp. (сокращение от "Американский образ жизни") в 1959 году и за несколько десятилетий превратили ее в одну из крупнейших компаний прямых продаж в мире с годовой выручкой около $8,8 млрд. Сначала они продавали жидкие чистящие средства, потом переключились на витамины, средства личной гигиены и другие товары для дома.

Сейчас сеть дистрибуторов Amway в более чем 100 странах насчитывает около 3 млн человек, которые продают 450 наименований продукции.

В 1979 году после длительного разбирательства регуляторы США установили, что Amway не является незаконной финансовой пирамидой, но обвинили компанию в ценовом сговоре и завышении прибыли.

Будущий миллиардер родился в 1926 году в семье потомков голландских иммигрантов. Его отец, электрик по специальности, потерял работу во время Великой депрессии, и в доме часто не хватало денег. Во время Второй мировой войны Р.Девос служил в американских ВВС вместе с Дж.ван Анделом. Вернувшись домой после окончания войны, они предприняли несколько попыток создать собственный бизнес и даже открывали летную школу, хотя ни один из них не был пилотом.

В 1991 году Р.Девос купил баскетбольную команду "Орландо Мэджик" за $85 млн. Первым же приобретением "Орландо Мэджик" после перехода к новому владельцу стал Шакил О'Нил.

Р.Девос ушел на пенсию в 1993 году. С 1970 года он вместе с женой основал и поддерживал благотворительный фонд, который продвигал "традиционные американские ценности".

Когда-то основатель Amway входил в десятку самых богатых американцев. Сейчас Forbes оценивает состояние Р.Девоса и его семьи в $5,5 млрд, что не дает им места даже в первой сотне. Министр образования Бетси Девос - жена одного из сыновей Р.Девоса.