S&P 500 и Nasdaq снизились 3-ю сессию подряд, подешевели акции технологических компаний

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite снизились в четверг по итогам третьей сессии подряд, Dow Jones завершил торги слабым ростом.

Сохраняющиеся опасения разрастания кризиса в отдельных emerging markets и его распространения на другие рынки негативно сказываются на настрое инвесторов.

В центре внимания трейдеров также остаются торговые споры США с их партнерами, в частности, с Канадой.

Кроме того, трейдеры ждут, что президент США Дональд Трамп объявит о новом раунде повышения пошлин на товары китайского экспорта.

"В следующие пару дней все внимание будет направлено на Д.Трампа, который, как ожидается, объявит об очередном раунде введения пошлин в отношении товаров китайского экспорта объемом $200 млрд. Это будет означать начало торговой войны, негативные последствия которой ощутит весь мир", - отмечает аналитик FXTM Хуссейн Сайед.

"Опубликованные накануне данные о внешнеторговом балансе США показали, что политика "America First", которую продвигает Д.Трамп, еще даже не приблизилась к достижению своих целей, - цитирует Х.Сайеда MarketWatch. - Это означает, что введение новых пошлин практически неизбежно".

Согласно обнародованному в среду отчету министерства торговли США, дефицит внешнеторгового баланса страны в июле 2018 года увеличился до $50,1 млрд с июньских $45,7 млрд.

Статданные, опубликованные в четверг, указали на сохранение максимальных за 3 года темпов роста производительности труда в США во втором квартале.

Этот показатель в апреле-июне увеличился на 2,9% - самыми высокими темпами с первого квартала 2015 года, подтвердили окончательные данные. Итоговое значение совпало с первой оценкой. Оценка снижения стоимости рабочей силы в США во втором квартале была пересмотрена до 1% с 0,9%.

Показатель новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе обновил минимум с декабря 1969 года, сократившись на 10 тыс. - до 203 тыс., сообщило Минтруда.

Тем временем данные организации ADP Research Institute, также обнародованные в четверг, указали на минимальный за 10 месяцев прирост числа рабочих мест в частном секторе США в августе.

Количество рабочих мест в американских компаниях в прошлом месяце увеличилось на 163 тыс. - минимальными темпами с октября 2017 года, после июльского скачка на 217 тыс.

Помимо этого, в четверг стало известно о максимальном за 6 месяцев сокращении объема заказов промышленных предприятий США. Этот показатель упал на 0,8%, что является наихудшей динамикой с января.

Котировки акций нефтяных и технологических компаний стали лидерами падения в четверг. Подындекс энергетических компаний в S&P 500 потерял по итогам торгов 1,9%, технологических - 0,8%.

Акции Apple подешевели на 1,7%, Alphabet Inc. - на 1,3%, ExxonMobil - на 1,1%.

Бумаги Twitter Inc. и Facebook Inc. потеряли в цене соответственно 5,9% и 2,8% по итогам торгов в четверг. Накануне акции обеих компаний резко подешевели на фоне прошедших в Конгрессе США слушаний, где обсуждались меры соцсетей по борьбе с фейковыми аккаунтами и другими проблемами.

Уже после слушаний министр юстиции США Джефф Сешнс заявил, что намерен собрать генеральных прокуроров штатов "для обсуждения растущих опасений, что эти компании могут способствовать ограничению конкуренции и преднамеренному подавлению свободного обмена мнениями на их платформах".

Капитализация G-III Apparel Group Ltd. подскочила на 4,5% на фоне сильной отчетности компании, владеющей рядом известных брендов одежды (в том числе DKNY, Calvin Klein и Tommy Hilfiger).

В то же время бумаги ритейлера Lands' End Inc. потеряли в цене 12%. Чистый убыток компании во втором финквартале существенно превзошел ожидания рынка, сопоставимые продажи резко упали.

Акции производителя грузовиков Navistar International подешевели на 8,5%, несмотря на сильную отчетность компании и повышение ею годового прогноза выручки.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг поднялся на 20,88 пункта (0,08%) и составил 25995,87 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 10,55 пункта (0,37%) - до 2878,05 пункта.

Nasdaq Composite потерял 72,45 пункта (0,91%) и составил 7922,73 пункта.