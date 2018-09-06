Рада отменила админсбор за некоторые регистрационные действия в отношении религиозных организаций

Верховная Рада Украины внесла изменения в законодательство в части оформления документов религиозных организаций.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий проект закона (№6642) "О внесении изменений в закон о государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований" поддержали во втором чтении и в целом 237 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Закон предусматривает отмену административного сбора за регистрационные действия в отношении религиозный организаций, в частности за госрегистрацию изменений к ведомостям о религиозных организациях.