Экономика

18:58 06.09.2018

Рада отменила админсбор за некоторые регистрационные действия в отношении религиозных организаций

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Верховная Рада Украины внесла изменения в законодательство в части оформления документов религиозных организаций.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий проект закона (№6642) "О внесении изменений в закон о государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований" поддержали во втором чтении и в целом 237 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Закон предусматривает отмену административного сбора за регистрационные действия в отношении религиозный организаций, в частности за госрегистрацию изменений к ведомостям о религиозных организациях.

Теги: #изменения #закон #админсбор #вр
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