Экономика

18:53 06.09.2018

СНБО принял основные параметры оборонного бюджета Украины на 2019г, на нужды нацбезопасности будет направлено более 5% ВВП

1 мин читать
СНБО принял основные параметры оборонного бюджета Украины на 2019г, на нужды нацбезопасности будет направлено более 5% ВВП

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил основные параметры оборонного бюджета Украины на 2019 год, всего на нужды сектора нацбезопасности и обороны будет направлено более 5% ВВП.

Как сообщает пресс-служба СНБО, такое решение принято на заседании в четверг.

"Одним из важных приоритетов бюджета на следующий год по поручению президента Украины определено существенное увеличение денежного обеспечения военнослужащих", - цитирует слова секретаря СНБО Украины Александра Турчинова пресс-служба.

По его словам, среди приоритетных направлений финансирования на следующий год -выполнение мероприятий по разработке, подготовке производства и закупке новых образцов вооружения и военной техники, в частности, современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, крылатых ракет) усиление системы противовоздушной обороны государства и возможностей авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Кроме того, предусматривается реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, меры по развитию и модернизации спецсвязи и защите информации; выполнению Национальной разведывательной программы на 2016-2020 гг.; усиление контрразведывательной защиты и борьбы с терроризмом и диверсионной деятельностью и тому подобное.

Ранее в этот день президент Украины Петр Порошенко, открывая заседание СНБО, высказался за повышение денежного обеспечения украинских военнослужащих минимум на 30%, потому что "не только патриотизм должен держать украинского воина в украинской контрарной армии, а и соответствующее денежное обеспечение".

Теги: #снбо #ввп #оборонній_бюджет
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Природные катаклизмы могут негативно повлиять на рост ВВП Японии

Уровень теневой экономики в Украине в I кв. снизился до 33% ВВП

Выплаты по ВВП-варрантам Украины в среднесрочном периоде маловероятны – Стратегия управления госдолгом 2018-2020гг

Украина намерена сократить прямой госдолг до 52% ВВП к концу 2019г и 49% ВВП к концу 2020г

Рост ВВП Украины во II кв.-2018 ускорился до 3,6%

НБУ оценивает рост ВВП Украины по II кв.-2018 в 3,2%

Рост мирового ВВП может снизиться на 0,5 п.п. в 2020г из-за торговых споров и их последствий

Вьетнам ожидает ослабления роста ВВП во II полугодии, но на 2018г прогноз оставлен на уровне 6,8%

МЭРТ улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2018г с 3% до 3,2% и ухудшил оценку инфляции с 9% до 9,9%

Госстат подтвердил рост ВВП Украины в I кв.-2018г на 3,1%

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада отменила админсбор за некоторые регистрационные действия в отношении религиозных организаций

Счетная палата констатирует низкую эффективность Нацкомфинуслуг во взыскании штрафов

Рада ратифицировала соглашение Украины с Турцией о защите инвестиций

Формула "Роттердам+" ограничивает рыночную силу ДТЭК – глава НКРЭКУ

Укргазвыдобування открыло третье в этом году новое месторождение в Харьковской области

Отток золота из ETF в августе составил 40,3 тонны

"Турбоатом" в сентябре досрочно изготовит оборудование для модернизации второй турбины Армянской АЭС

Elliott призывает Hyundai Motor к изменению структуры, предлагает ряд сделок

НБУ ожидает успешные переговоры с миссией МВФ - Смолий

НАБУ расследует дело против судьи, признавшей свыше 1 тыс. км продуктопроводов на территории Украины собственностью российской "Транснефти"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА