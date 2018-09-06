Экономика

18:51 06.09.2018

Счетная палата констатирует низкую эффективность Нацкомфинуслуг во взыскании штрафов

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Национальная комиссия, совершающая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, по итогам 2016-2017 годов и первого квартала 2018-го применила штрафных санкций на 31,4 млн грн, из которых добровольно уплачено только 7,5 млн грн, или 24%, сообщила Счетная палата в четверг.

"Такие низкие показатели обусловлены отсутствием взаимодействия подразделений Нацкомфинуслуг, ответственных за выявления правонарушений, и ненадлежащим ведением претензионно-исковой работы. На дату аудита подразделения Накцкомфинуслуг принудительно взыскала только 0,2% штрафных санкций, а 23,8 млн грн или 76% вообще не взысканы", – указывается в сообщении о результатах аудита комиссии.

При этом за указанный период было проведено 299 инспекционных проверок, из которых 19% - плановые, указывается в отчете.

Помимо этого, Счетная палата пришла к выводу, что комиссия также не обеспечила надлежащий контроль над отражением в отдельных реестрах достоверной информации о финансовых учреждениях: "В Государственном реестре финучреждений содержится значительное количество учреждений, которые фактически не осуществляют профессиональную деятельность на этом рынке и не получили соответствующих лицензий".

В то же время реестр юрлиц, которые не являются финансовыми компаниями, но имеют право предоставлять отдельные финуслуги, до сих пор учитывает 92 учреждения, не получившие лицензии комиссии. Также в реестрах Нацкомфинуслуг находятся 62 расположенных в Крыму учреждения, вопрос о деятельности которых остается неурегулированным.

Согласно отчету, в 2017 году комиссия выдала финансовым учреждениям 2,181 тыс. лицензий по сравнению с 293 в 2016-м. За первый квартал 2018-го было выдано 159 лицензий. Увеличение их количества, по мнению аудиторов, связано с принятием правительственного постановления о расширении рынка лицензируемых финуслуг.

В то же время неопределенность относительно сроков разработки лицензионных условий в законе о лицензировании, решениях правительства и Нацкомфинуслуг обусловила затягивание процесса, что повлияло на количество выданных лицензий, указывается в отчете.

В целом Счетная палата оценила уровень реализации результативных показателей ведомства за указанный период в 78%, отметив при этом что в 2016-2017 годах и в первом квартале 2018 года комиссия израсходовала 102,5 млн грн средств госбюджета

Теги: #санкции #финуслуги #штрафы
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