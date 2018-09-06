Экономика

14:56 06.09.2018

"Нафтогаз" примет участие в 3-сторонних переговорах на экспертном уровне

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"Нафтогаз" примет участие в 3-сторонних переговорах на экспертном уровне

НАК "Нафтогаз Украины" примет участие в трехсторонних переговорах на экспертном уровне, сообщила журналистам руководитель управления по связям с общественностью госхолдинга Алена Осмоловская.

Как сообщалось, по итогам переговоров в Берлине в середине июля была достигнута договоренность, что группа экспертов высокого уровня встретится в середине сентября для обсуждения вопроса транзита газа из РФ в ЕС через Украину после 2019 года.

Российскую сторону на предстоящих переговорах будет представлять заместитель министра энергетики Анатолий Яновский, европейскую - руководитель отдела по внутренним энергетическим рынкам генерального директората по энергетике Еврокомиссии Клаус-Дитер Борхардт (Klaus-Dieter Borchardt).

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Следующие трехсторонние переговоры министров энергетики России и Украины и вице-президента Еврокомиссии по энергетике Мароша Шефчовича по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины после 2019 года запланированы на октябрь.

Теги: #нафтогаз #переговоры
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