Аэропорт "Киев" в августе нарастил пассажиропоток на 54,9%

Международный аэропорт "Киев" им. И.Сикорского (Жуляны) в августе 2018 года обслужил на 54,9% больше пассажиров по сравнению с августом-2017 – до 358,3 тыс., сообщается на сайте аэропорта.

Как указывается в сообщении, аэропорт на международных рейсах за отчетный месяц обслужил 350,2 тыс., на внутренних – 8,1 тыс. пассажиров.

Количество рейсов в августе 2018 года выросло по сравнению с августом прошлого года на 33,2% - до 3,258 тыс. на прилет и вылет, в том числе 2,825 тыс. международных и 433 внутренних, свидетельствуют данные аэропорта.

Наиболее популярными международными направлениями в августе 2018 года были Шарм-ель-Шейх (Египет), Варшава (Польша), Минск (Беларусь), Анталия (Турция), Анкара (Турция), Тиват (Черногория), Батуми (Грузия), среди внутренних – Одесса, Запорожье и Львов, отмечается в пресс-релизе.

Согласно сообщению, по итогам января-августа текущего года международный аэропорт "Киев" нарастил пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом 2017-го на 68,9% – до 1,857 млн пассажиров, в том числе 1,8 млн пассажиров на международных рейсах и 57,6 тыс. пассажиров на внутренних.

Количество рейсов в январе-августе 2018 года увеличилось на 37,2% – до 20,092 тыс. на прилет и вылет, свидетельствуют данные аэропорта. В том числе количество международных рейсов за указанный период составило 17,007 тыс., внутренних – 3,085 тыс. рейсов, указывается в сообщении.

Наиболее популярными международными направлениями с начала 2018 года были Минск (Беларусь), Дубай (ОАЭ), Анкара (Турция), Шарм-ель-Шейх (Египет), Рим (Италия), среди внутренних – Одесса, Запорожье, Львов.

Международный аэропорт "Киев" расположен в деловом центре столицы в 7 км от центра города. По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает 2-е место в Украине.

В аэропорту расположены три терминала общей площадью 21 тыс. кв. м. Отдельный терминал для бизнес-авиации - "В" - входит в систему FBO. ВПП аэропорта позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.

В первом квартале 2018 года аэропорт обслужил 442 тыс. пассажиров, что на 50,4% больше, чем в І квартале 2017 года. Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах, составило – 423,9 тыс. человек, на внутренних - 18,1 тыс. человек.