Экономика

14:19 06.09.2018

НБУ повысил учетную ставку до 18% годовых с 7 сентября

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НБУ повысил учетную ставку до 18% годовых с 7 сентября

Национальный банк Украины (НБУ) повышает с 7 сентября учетную ставку на 0,5 процентных пункта (п.п.) - до 18% годовых для приведения уровня инфляции в границы целевого диапазона в конце 2019 года, сообщил глава НБУ Яков Смолий.

"Несмотря на уверенное снижение инфляции с начала года, реализация серии рисков может в дальнейшем стать преградой этой тенденции", – сказал он на брифинге в четверг.

"Проведение более жесткой монетарной политики позволит нивелировать влияние этих рисков и вернуть инфляцию в границы целевого диапазона в конце 2019 года и достичь среднесрочной цели 5% в 2020 году", – отметил Я.Смолий.

Это уже шестое решение о повышении учетной ставки: НБУ повысил учетную ставку с 12,5% до 13,5% годовых 27 октября 2017 года, затем до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года, до 16% годовых с 26 января 2018 года, до 17% годовых со 2 марта 2018 года и до 17,5% годовых с 13 июля.

В последний раз центробанк снижал учетную ставку - до 12,5% с 13% годовых - 26 мая 2017 года. До этого НБУ снизил ставку с 14 апреля 2017 года до 13% с 14% годовых, которая была установлена 28 октября 2016 года.

Теги: #учетная_ставка #нбу
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