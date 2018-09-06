Газпром удалил с сайта перечень "дочек", в т.ч. зарубежных

ПАО "Газпром" удалил со своего сайта перечень дочерних и зависимых организаций, в том числе зарубежных.

На данный момент страница с адресом subsidiaries содержит лишь отсылку: "Список подконтрольных ПАО "Газпром" организаций, имеющих для него существенное значение, публикуется в Ежеквартальном отчете ПАО "Газпром" (раздел III, пункт 3.5)".

Раньше список включал 161 компанию, вплоть до компаний в состоянии банкротства и ликвидации, "спящих" компаний и "технических" структур.

"Нафтогаз Украины" по сумме двух арбитражных процессов выиграл у "Газпрома" $2,6 млрд. Российская сторона обжаловала это решение. Со своей стороны "Нафтогаз" начал в европейских юрисдикциях (Швейцарии, Великобритании, Нидерландах) кампанию по аресту активов "Газпрома".